Mesajul de ultima ora transmis de suporterii lui Dinamo dupa ce Multescu a anuntat ca vrea sa plece de la echipa! "Multumim pentru tot"

Gigi Multescu a declarat ca ar vrea sa plece de la Dinamo dupa infrangerea cu Academica Clinceni.

Antrenorul a spus ca situatia din Stefan cel Mare il consuma si il afecteaza foarte mult. In urma afirmatiilor lui Multescu, suporterii au transmis un mesaj in care i-au multumit pentru munca depusa.

Fanii din Peluza Catalin Hildan au scris ca vor ramane alaturi de echipa si vor continua sa o sprijine financiar, dar ca se asteapta ca si jucatorii sa dea totul in Cupa Romaniei si pentru a evita retrogradarea.

"Domnului Gigi Multescu, legenda noastra, ii prezentam acum scuze, domnia sa era in club cand a demisionat Gane, Dinamo avea nevoie de expertiza lui, suporterii il cereau insistent pentru a redresa corabia, iar noi eram, brusc, in postura de a numi antrenor, tot suporteri si noi, va dati seama!? Intentia a fost de la inceput sa aducem presedinte executiv si director tehnic, iar profesionistii sa-si fi facut treaba, insa incertitudinea de la club si lipsa banilor i-au facut pe toti cei ofertati sa refuze. Multumim pentru tot, Gheorghe Multescu! Presiunea a fost prea mare si nu a fost in puterea noastra sa va protejam mai mult! [...]

Suntem obligati sa furnizam fonduri pentru club, asigurand un minimum de liniste, atat de necesara pentru a termina cu bine sezonul in curs! Dinamo trebuie sa se bata pentru Cupa si pentru ramanerea in Liga 1!

La finalul sezonului vom trage linie si vom lua, IMPREUNA, o decizie. Vom intra in organigrama clubului, in lipsa unui investitor dispus sa vina la Dinamo!? Vom ramane la distanta!? Suporterii, cainii, membrii programului DDB, voi veti decide!", este doar o parte a mesajului postat de suporterii dinamovisti.

MULȚUMIM, GHEORGHE MULȚESCU! MULȚUMIM SENIORILOR NOȘTRI! Citiți până la capăt și dați share! REZISTĂM, DACĂ VREM SĂ... Publicată de Peluza Catalin Hildan-Dinamo pe Sâmbătă, 10 aprilie 2021

In cazul in care Multescu va decide sa plece de pe banca tehnica, dinamovistii au 3 variante: Florin Bratu, Mircea Rednic si Liviu Ciobotariu.