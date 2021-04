"Te-ai gandit ca banii aia de dedicatie erau dati de un copil din alocatie?" Mesaj dur al suporterilor dinamovisti pentru Grigore dupa petrecerea cu lautari

Ricardo Grigore a fost criticat de suporterii lui Dinamo dupa infrangerea cu Academica Clinceni.

Inaintea ultimului meci din sezonul regulat, fundasul a dat o petrecere cu ocazia zilei sale de nastere. Mai multi jucatori de la Dinamo au fost vazuti aruncand cu sute de lei in manelistul Marius Babanu, lucru care i-a infuriat pe suporteri.

Fanii din programul DDB au ajutat in ultimele luni clubul cu bani, iar dupa infrangerea cu Clinceni, au reactionat dur. Cei din Peluza Catalin Hildan au publicat un mesaj pe contul de Facebook, in care l-au dat ca exemplu pe Stefan Radu care a crescut la Dinamo, iar in prezent scrie istorie in tricoul lui Lazio.

"Din versurile manelelor nu vei invata niciodata sa te inalti. Nu vei invata sa fii deasupra mizeriei, coruptiei, minciunii, nu vei invata ca lucrurile care conteaza cu adevarat sunt sus, nu vei invata sa dai banii pe-o carte.

Vei invata doar sa arunci cu bancnote pe jos, sa le lipesti pe frunte, sa dai muzica mai tare si mintea mai incet, vei invata sa alergi dupa tot ce e trecator si de prost gus, vei invata ca n-ai nevoie sa-nveti.

Acolo sunt oameni care rad cu tine, te filmeaza si apoi vand filmarea pentru doua ciorbe primului cancanist. Ce poti sa inveti intr-o astfel de companie?! Cum sa dai bani ca sa-ti auzi numele strigat la microfon alaturi de 'pentru Nelu Cocalaru, se stie! Si pentru Regele Racheta mondenilor'?!!

Te-ai gandit macar o clipa ca banii aia de dedicatie erau banii dati de un copil din alocatie? Sau erau banii unei femei care a renuntat la tratamentul pentru ochi, pentru a-i ajuta cu putinul ei pe jucatorii lui Dinamo?

Ai spus ca e viata ta personala si nu dai socoteala nimanui. Bine. Nu esti obligat sa asculti ce ti-am scris aici. Nici tu, nici vreun alt coleg de-al tau. Dar gandeste-te ca cei care ti-o spun sunt oameni care chiar tin la tine, care cred in potentialul tau, carora le pasa de viitorul tau.

Ai implinit 22 de ani. In urma cu 13 ani, un jucator crescut de Dinamo, la fel ca si tine, a plecat la Lazio. Zilele trecute, in timp ce tie iti canta 'Babanu', lui ii canta toata Cetatea Eterna a Romei", au scris suporterii dinamovisti.

