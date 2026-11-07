Marc Marquez, reacție dură în direct după ce l-a pus la pământ pe Bezzecchi în Qatar: „P**a, da!”

Marc Marquez a câștigat cursa de Sprint din Marele Premiu al Qatarului, însă succesul său a venit după un incident cu Marco Bezzecchi, în urma căruia pilotul italian a abandonat.

În turul al patrulea, după reluarea cursei, Marco Bezzecchi a încercat pentru a doua oară să treacă pe interior în primul viraj. Marc Marquez a închis trasa, cei doi s-au atins, iar italianul a căzut și a ieșit din cursă. Comisarii au analizat faza și au transmis că nu se impun sancțiuni, decizie care a provocat nemulțumirea echipei Aprilia și a conducătorului Massimo Rivola, surprins spunând ironic: „Bravo, bravo...”.