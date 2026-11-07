Marc Marquez, reacție dură în direct după ce l-a pus la pământ pe Bezzecchi în Qatar: „P**a, da!”

Marc Marquez, reacție dură în direct după ce l-a pus la pământ pe Bezzecchi în Qatar: „P**a, da!” Sporturi
SPORT.RO
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Marc Marquez (Ducati) a câştigat sâmbătă cursa sprint din cadrul Marelui Premiu al Qatarului.

TAGS:
Marc MarquezMoto GP
Din articol

Marc Marquez a câștigat cursa de Sprint din Marele Premiu al Qatarului, însă succesul său a venit după un incident cu Marco Bezzecchi, în urma căruia pilotul italian a abandonat.

În turul al patrulea, după reluarea cursei, Marco Bezzecchi a încercat pentru a doua oară să treacă pe interior în primul viraj. Marc Marquez a închis trasa, cei doi s-au atins, iar italianul a căzut și a ieșit din cursă. Comisarii au analizat faza și au transmis că nu se impun sancțiuni, decizie care a provocat nemulțumirea echipei Aprilia și a conducătorului Massimo Rivola, surprins spunând ironic: „Bravo, bravo...”.

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Explicațiile lui Marc Marquez

La finalul întrecerii de pe circuitul Lusail, pilotul spaniol a vorbit despre momentul impactului și a pasat vina către adversarul său. „A fost contact? P**a, da! Dar în virajul 1 fac mereu același lucru. Responsabilitatea este a celui care vine din spate.

A fost o cursă ciudată. Sper că Bez este bine. În virajul 1, după contact, mi s-a deschis și airbagul și a durat ceva timp până când totul a revenit la normal. Apoi am luat avans față de Martin și totul a mers spre bine”, a spus Marc Marquez, potrivit La Gazzetta dello Sport.

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