Partida FCSB - Corvinul Hunedoara, din runda a 15-a din Superliga, are loc sâmbătă și se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

La momentul redactării acestui articol scorul este 1-0 în favoarea Corvinului, în urma golului marcat în minutul 41 de hunedoreni.

Gigi Becali, înmărmurit în lojă la FCSB - Corvinul

Gigi Becali este prezent pe stadion la meciul echipei sale cu Corvinul pentru a doua oară când vine la un meci al echipei sale, de când a pe bancă este Laurențiu Reghecampf.

Patronul formației bucureștene a fost surprins de reporterul PRO TV Catia Tănase împietrit în loja „Arenei Naționalei”, pentru că echipa sa, condusă cu 1-0, nu dădea niciun semn de viață.

Echipele de start din FCSB - Corvinul

FCSB: Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, L.Stancu - Muhar, Radunovic - Miculescu, Boutoutaou, Korenica - Drăguș. Rezerve: M.Popa, M.Popescu, Batubinsika, J. Paolo, Arad, Gnahore, D. Popa, Politic, Al. Stoian. Antrenor: Laurențiu Reghecampf.

Corvinul: Frânculescu - F. Iacob, Ivancevic, A. Manolache, Neacșa - Cărăruș, D. Albu, Fabry - Yeboah, Gillard, D. Pîrvulescu. Rezerve: C. Sandu, Abualnadi, M. Bratu, Hayatu, Hrezdac, Ribeiro, Uche Goodlad, Espinosa. Antrenor: Florin Maxim.