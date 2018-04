Recordul de asistenta din acest sezon este in pericol! Cate bilete s-au vandut pana acum pentru derby-ul DECISIV intre Steaua si CFR Cluj

CSU Craiova - CFR Cluj este meciul cu cea mai mare asistenta de pana acum in acest sezon: 28.000 de fani au fost in tribune!

Meciul care aproape sigur va decide un ajunge titlul in acest sezon are loc duminica iar fanii Stelei au cumparat pana acum 17.000 de bilete pentru duelul cu CFR Cluj! Diferenta in clasament este de doar 2 puncte si, in afara de acest meci direct, cele 2 contracandidate mai au cate 3 partide!

Recordul pana acum pentru Steaua la un meci din Liga 1 in acest sezon a fost de 26.883 de spectatori la partida cu Dinamo, insa oficialii clubului spera ca duminica seara sa fie peste 30.000 de oameni la meci, depasindu-se astfel toate recordurile din acest sezon de Liga 1!

Deocamdata au fost deschise doar primele inele insa, in functie de interesul aratat de fani astazi, se poate decide si deschiderea celui de-al treilea inel.

Pretul biletelor:

PELUZA 2 - Inel 1 - 15 LEI

TRIBUNA 2 - Inel 2 - 25 LEI

TRIBUNA 2 - Inel 1 Periferic - 30 LEI

TRIBUNA 2 - Inel 1 Central - 50 LEI

VIP 3 - 75 LEI

VIP 2 - 100 LEI

VIP 1 - 150 LEI

Programul caselor de bilete de la Arena Nationala va fi urmatorul:

SAMBATA - 11:00 - 19:00

DUMINICA - 10:00 - 20:45