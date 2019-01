Castiga 1.2 MILIOANE euro pe an, azi a declarat FALIMENTUL! Starul din Premier League care a ajuns in RUINA!

Marcus Bent a fost un atacant promitator in Anglia.

La 40 ani, Marcus Bent a declarat falimentul in fata judecatorilor. Fost jucator la Crystal Palace, Sheffield, Leicester, Everton sau Boro a avut perioade in cariera cand castiga 1.2 milioane de euro pe an, insa drogurile l-au ruinat.

Fost jucator si la nationalele de juniori ale Angliei, Bent a fost arestat in 2015 pentru posesie de cocaina, dupa ce a chemat politia acuzand o tentativa de jaf in apartamentul sau. El s-a opus arestarii, iar politistii l-au linistit cu o arma cu soc electric. Atunci a primit 12 luni de inchisoare cu suspendare, iar dupa un an s-a prezentat din nou in fata judecatorilor tot pentru cosum de cocaina in public, dar pentru asta a primit o amenda.

Bent a jucat in Indonesia pana in 2017, cand s-a retras de pe teren. Dupa 17 ani pe teren, Marcus Bent a declarat azi falimentul in fata judecatorilor si a anuntat ca a pierdut tot ce a castigat!