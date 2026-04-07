* La ultima Cupă Mondială, România a încheiat pe locul 6. Iar la ultimele două turnee finale ale Campionatului Mondial, naționala noastră a terminat pe locul 10. La Europenele din acest an, România a terminat pe poziția 8.

* După 3-2 în primul sfert, ”tricolorii” au fost egalați și au început sfertul al treilea de la 6-6. La începutul ultimului sfert, România conduce Slovacia cu 10-9.

* Golurile României au fost marcate de Francesco Iudean (4), Vlad Georgescu (4), Andrei Prioteasa (2), Andrei Neamţu (1), Nicolae Oanţă (1), Silvian Colodrovschi (1) şi Levente Vancsik (1).

Naționala de polo masculin a României debutează astăzi la Cupa Mondială din Malta, iar obiectivul selecționatei lui Bogdar Rath este calificarea la turneul final.

”📅 7–13 aprilie

România începe parcursul în Men’s Division 2, cu un obiectiv clar: calificarea la turneul final!

➡️ Se califică primele două echipe din clasament, alături de Australia, în calitate de organizator al fazei finale.

Programul primelor trei meciuri ale României

🇷🇴 Primele 3 meciuri sunt decisive pentru parcursul nostru:

📌 7 aprilie, ora 11:00 : România – Slovacia

📌 8 aprilie, ora 16:00 : România – Africa de Sud

📌 9 aprilie, ora 19:00 : România – Malta

Aceste partide sunt extrem de importante pentru poziționarea în clasament. În funcție de rezultatele obținute, vom afla ulterior adversarii din fazele următoare ale competiției”, a precizat Federația Română de Polo.

Lotul și staff-ul României

🔥 LOTUL ROMÂNIEI:

🤽🏻‍♂️Marius Țic

🤽🏻‍♂️Raul Gavriș

🤽🏻‍♂️Vlad Georgescu

🤽🏻‍♂️Silvian Colodrovschi

🤽🏻‍♂️Levente Vancsik

🤽🏻‍♂️Andrei Prioteasa

🤽🏻‍♂️Andrei Neamțu

🤽🏻‍♂️Francesco Iudean

🤽🏻‍♂️Andrei Tepeluș

🤽🏻‍♂️Nicolae Oanță

🤽🏻‍♂️Darian Luncan

🤽🏻‍♂️David Belenyesi

🤽🏻‍♂️Matei Luțescu

🤽🏻‍♂️Sebastian Oltean

🤽🏻‍♂️Tomasso Insinna

🤽🏻‍♂️Răducu Dincă

Bogdan Rath - antrenor principal

George Deacu - antrenor secund

Iustin Răduțu - kinetoterapeut

