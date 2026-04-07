Cea mai bună națională a României, DEZLĂNȚUITĂ în meciul de debut de la Cupa Mondială! "Un obiectiv clar: calificarea la turneul final"

Tricolorii sunt pregătiți de Bogdan Rath.

echipa nationala de polo, Bogdan Rath, Alexandru Matei, Marius Țic, Andrei Prioteasa, Matei Luțescu
FINAL România - Slovacia 14-9 (3-2, 3-4, 4-3, 4-0)

* Golurile României au fost marcate de Francesco Iudean (4), Vlad Georgescu (4), Andrei Prioteasa (2), Andrei Neamţu (1), Nicolae Oanţă (1), Silvian Colodrovschi (1) şi Levente Vancsik (1).

* După 3-2 în primul sfert, ”tricolorii” au fost egalați și au început sfertul al treilea de la 6-6. La începutul ultimului sfert, România conduce Slovacia cu 10-9.

* La ultima Cupă Mondială, România a încheiat pe locul 6. Iar la ultimele două turnee finale ale Campionatului Mondial, naționala noastră a terminat pe locul 10. La Europenele din acest an, România a terminat pe poziția 8.

Naționala de polo masculin a României debutează astăzi la Cupa Mondială din Malta, iar obiectivul selecționatei lui Bogdar Rath este calificarea la turneul final.

”📅 7–13 aprilie

România începe parcursul în Men’s Division 2, cu un obiectiv clar: calificarea la turneul final!

➡️ Se califică primele două echipe din clasament, alături de Australia, în calitate de organizator al fazei finale.

Programul primelor trei meciuri ale României

🇷🇴 Primele 3 meciuri sunt decisive pentru parcursul nostru:

📌 7 aprilie, ora 11:00 : România – Slovacia

📌 8 aprilie, ora 16:00 : România – Africa de Sud

📌 9 aprilie, ora 19:00 : România – Malta

Aceste partide sunt extrem de importante pentru poziționarea în clasament. În funcție de rezultatele obținute, vom afla ulterior adversarii din fazele următoare ale competiției”, a precizat Federația Română de Polo.

Lotul și staff-ul României

🔥 LOTUL ROMÂNIEI:

🤽🏻‍♂️Marius Țic

🤽🏻‍♂️Raul Gavriș

🤽🏻‍♂️Vlad Georgescu

🤽🏻‍♂️Silvian Colodrovschi

🤽🏻‍♂️Levente Vancsik

🤽🏻‍♂️Andrei Prioteasa

🤽🏻‍♂️Andrei Neamțu

🤽🏻‍♂️Francesco Iudean

🤽🏻‍♂️Andrei Tepeluș

🤽🏻‍♂️Nicolae Oanță

🤽🏻‍♂️Darian Luncan

🤽🏻‍♂️David Belenyesi

🤽🏻‍♂️Matei Luțescu

🤽🏻‍♂️Sebastian Oltean

🤽🏻‍♂️Tomasso Insinna

🤽🏻‍♂️Răducu Dincă

Bogdan Rath - antrenor principal

George Deacu - antrenor secund

Iustin Răduțu - kinetoterapeut

Unde pot fi urmărite meciurile de la Cupa Mondială

VIDEO Alexandru Matei, președintele Federației Române de Polo, invitat la Poveștile Sport.ro

Publicitate
