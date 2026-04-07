FINAL România - Slovacia 14-9 (3-2, 3-4, 4-3, 4-0)
* Golurile României au fost marcate de Francesco Iudean (4), Vlad Georgescu (4), Andrei Prioteasa (2), Andrei Neamţu (1), Nicolae Oanţă (1), Silvian Colodrovschi (1) şi Levente Vancsik (1).
* După 3-2 în primul sfert, ”tricolorii” au fost egalați și au început sfertul al treilea de la 6-6. La începutul ultimului sfert, România conduce Slovacia cu 10-9.
* La ultima Cupă Mondială, România a încheiat pe locul 6. Iar la ultimele două turnee finale ale Campionatului Mondial, naționala noastră a terminat pe locul 10. La Europenele din acest an, România a terminat pe poziția 8.
Naționala de polo masculin a României debutează astăzi la Cupa Mondială din Malta, iar obiectivul selecționatei lui Bogdar Rath este calificarea la turneul final.
”📅 7–13 aprilie
România începe parcursul în Men’s Division 2, cu un obiectiv clar: calificarea la turneul final!
➡️ Se califică primele două echipe din clasament, alături de Australia, în calitate de organizator al fazei finale.
Programul primelor trei meciuri ale României
🇷🇴 Primele 3 meciuri sunt decisive pentru parcursul nostru:
📌 7 aprilie, ora 11:00 : România – Slovacia
📌 8 aprilie, ora 16:00 : România – Africa de Sud
📌 9 aprilie, ora 19:00 : România – Malta
Aceste partide sunt extrem de importante pentru poziționarea în clasament. În funcție de rezultatele obținute, vom afla ulterior adversarii din fazele următoare ale competiției”, a precizat Federația Română de Polo.
Lotul și staff-ul României
🔥 LOTUL ROMÂNIEI:
🤽🏻♂️Marius Țic
🤽🏻♂️Raul Gavriș
🤽🏻♂️Vlad Georgescu
🤽🏻♂️Silvian Colodrovschi
🤽🏻♂️Levente Vancsik
🤽🏻♂️Andrei Prioteasa
🤽🏻♂️Andrei Neamțu
🤽🏻♂️Francesco Iudean
🤽🏻♂️Andrei Tepeluș
🤽🏻♂️Nicolae Oanță
🤽🏻♂️Darian Luncan
🤽🏻♂️David Belenyesi
🤽🏻♂️Matei Luțescu
🤽🏻♂️Sebastian Oltean
🤽🏻♂️Tomasso Insinna
🤽🏻♂️Răducu Dincă
Bogdan Rath - antrenor principal
George Deacu - antrenor secund
Iustin Răduțu - kinetoterapeut
