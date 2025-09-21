FCSB a pierdut în etapa #10 din sezonul regulat al Superligii României în deplasare cu FC Botoșani, scor 1-3, și a rămas la cel puțin șapte puncte de un loc în play-off.



Dacă Slobozia sau UTA își câștigă meciurile din etapa în curs, atunci diferența se poate majora până la 10 puncte. Iar lui FCSB îi va fi extrem de greu să mai revină în luptă.



Marius Șumudică, verdict sumbru despre FCSB: ”I-am spus și lui Gigi Becali”



Marius Șumudică, ultima dată antrenor la Rapid, consideră că mare problemă cu care se confruntă echipa lui Elias Charalambous este jucătorul under-21.



De asemenea, tehnicianul a sugerat că FCSB, ca să ajungă în play-off, va fi nevoită să aibă un parcurs impecabil în campionat, în contextul în care va evolua și în cupele europene.



”În momentul de față, sunt niște echipe intermediare, între locurile ocupate de CFR și FCSB și cele din play-off, care sunt destul de multe și ar trebui ca toate să piardă, iar ele să aibă un parcurs incredibil. Ceea ce nu se poate întâmpla.



FCSB o să joace din 3 în 3 zile, la fel ca Universitatea Craiova, care nu mai poate pierde play-off-ul. FCSB-ului îi va fi greu să prindă. Este supusă multor probleme, accidentări. Este echipa cu cei mai mulți accidentați, iar jocurile din 3 în 3 zile vor crește aceste ritm. În campionat au cea mai mare problemă, pe care i-am spus-o și lui Gigi Becali, problema under-ului.



Acum, nu mai este under-ul de anul trecut, când nu se simțea la FCSB. Acum, fie e Cercel, care cedează și se accidentează, apare Toma, care nu poate juca niciodată fundaș dreapta.



Din cauza acestor improvizații îl elimini pe Crețu, îl pierzi pe Radunovic care e accidentat, în pierzi pe Dawa… Ai pierdut 3 jucători care anul trecut jucau foarte bine. Ai aceste probleme, care vor apăsa, cumulate cu programul infernal îi va fi greu FCSB-ului să aibă 7-8 victorii consecutive. Cred că va fi imposibil”, a spus Marius Șumudică, potrivit fanatik.

