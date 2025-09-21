Marius Șumudică a văzut declarația lui Mirel Rădoi și a răbufnit: ”N-am înțeles asta!”

Marius Șumudică a văzut declarația lui Mirel Rădoi și a răbufnit: &rdquo;N-am &icirc;nțeles asta!&rdquo; Superliga
Universitatea Craiova a înregistrat vineri primul eșec din acest sezon pe terenul celor de la Oțelul Galați, scor 0-1. 

După meci, oltenii nu au părut atât de îngrijorați și, în afară de faptul că Mirel Rădoi le-a reproșat elevilor săi o lipsă de responsabilitate la faza golului, tehnicianul a spus că era de așteptat să vină și o înfrângere.

Marius Șumudică: ”Eu nu înțeleg, i-am văzut ieri foarte detașați și la interviuri!”

Șumudică a auzit ce a spus Mirel Rădoi și s-a declarat surprins de atitudinea tehnicianului, care, în opinia sa, nu a înțeles pe deplin importanța meciului de la Galați.  

Era un moment important. Imaginează-ți că bate Dinamo, vine la două puncte, și următorul e meciul direct. Dinamo joacă cu locul 1 pe masă. Bate la Craiova și a trecut pe locul întâi. Rapidul joacă cu Hermannstadt și bate, vine la un punct. Și Craiova e pe 3. Era un meci extraordinar de important.

Eu nu înțeleg, i-am văzut ieri foarte detașați și la interviuri. ‘Trebuia să se întâmple, să vină o înfrângere…’. E adevărat, dar nu știu, n-am înțeles asta. Cred că asta au simțit și jucătorii. Faptul că a pierdut FCSB te relaxează un pic, dar nu poți să te gândești că nu știi ce se întâmplă cu Rapid, cu Dinamo. Craiova, ce am văzut ieri, în loc să ducă mingea mai mult în părțile laterale și să facă superioritate a intrat în jocul de luptă al Oțelului”, a spus Marius Șumudică, conform Fanatik.

Apoi, Șumudică a remarcat și el problemele cu care oltenii sse confruntă la fazele fixe și a mărturisit că este îngrijorător având în vedere că oltenii au jucători cu talie în compartimentul defensiv.

Problema lor în momentul de față, și pe care au avut-o și ieri, sunt fazele fixe. Au mari probleme la fazele fixe și numai la golul de ieri al Oțelului. Și la lovituri libere, și la orice, au mari probleme. Nu aveam cifrele, dar se vede cu ochiul liber. Nu se poate, la talia pe care o ai. În momentul în care joci cu trei fundași centrali, joci cu un închizător cu talie, gen Băluță, portarul care are o talie extraordinară, nu se poate să ai astfel de probleme. Este lipsa de responsabilitate”, a adăugat Șumudică.

Ce a spus Mirel Rădoi după meci

Era aproape imposibil să nu avem o înfrângere în această ediție din campionat și poate e mai bine pentru noi că s-a întâmplat azi, tragem niște concluzii și apoi poate e un duș rece. Aa fost o partidă cu de toate, am luat multe decizii neinspirate, ne-am încăpățânat să construim pe zonă centrală, în loc să mergem în zonele laterale.

Am avut și ghinion în multe situații. Pe drum încoace mă întrebam dacă în afară de golul primit, adversarul a mai avut vreun șut pe spațiul porții. Am încercat să mă gândesc, dar nu îmi aduc aminte. E cumva nemeritat, dar trebuie să mergem înainte.

S-a pierdut marcajul, știam că bat multe cornere pe prima bară, cu venirea lui Patrick. S-a pierdut marcajul, iar în situațiile astea, chiar dacă nu ricoșa mingea din bară, putea să fie gol din prima.

Când pierzi marcajul, e o lipsă de responsabilitate, care e greu de rezolvat pe termen lung. Pe termen scurt, încercăm să îi responsabilizăm, dar avem o talie foarte mare și, din păcate, avem probleme la aceste momente”, a declarat Mirel rădoi după meci.

