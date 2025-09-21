Marius Șumudică a văzut declarația lui Mirel Rădoi și a răbufnit: ”N-am înțeles asta!”

După meci, oltenii nu au părut atât de îngrijorați și, în afară de faptul că Mirel Rădoi le-a reproșat elevilor săi o lipsă de responsabilitate la faza golului, tehnicianul a spus că era de așteptat să vină și o înfrângere.

Marius Șumudică: ”Eu nu înțeleg, i-am văzut ieri foarte detașați și la interviuri!”

Șumudică a auzit ce a spus Mirel Rădoi și s-a declarat surprins de atitudinea tehnicianului, care, în opinia sa, nu a înțeles pe deplin importanța meciului de la Galați.

”Era un moment important. Imaginează-ți că bate Dinamo, vine la două puncte, și următorul e meciul direct. Dinamo joacă cu locul 1 pe masă. Bate la Craiova și a trecut pe locul întâi. Rapidul joacă cu Hermannstadt și bate, vine la un punct. Și Craiova e pe 3. Era un meci extraordinar de important.

Eu nu înțeleg, i-am văzut ieri foarte detașați și la interviuri. ‘Trebuia să se întâmple, să vină o înfrângere…’. E adevărat, dar nu știu, n-am înțeles asta. Cred că asta au simțit și jucătorii. Faptul că a pierdut FCSB te relaxează un pic, dar nu poți să te gândești că nu știi ce se întâmplă cu Rapid, cu Dinamo. Craiova, ce am văzut ieri, în loc să ducă mingea mai mult în părțile laterale și să facă superioritate a intrat în jocul de luptă al Oțelului”, a spus Marius Șumudică, conform Fanatik.

Apoi, Șumudică a remarcat și el problemele cu care oltenii sse confruntă la fazele fixe și a mărturisit că este îngrijorător având în vedere că oltenii au jucători cu talie în compartimentul defensiv.

”Problema lor în momentul de față, și pe care au avut-o și ieri, sunt fazele fixe. Au mari probleme la fazele fixe și numai la golul de ieri al Oțelului. Și la lovituri libere, și la orice, au mari probleme. Nu aveam cifrele, dar se vede cu ochiul liber. Nu se poate, la talia pe care o ai. În momentul în care joci cu trei fundași centrali, joci cu un închizător cu talie, gen Băluță, portarul care are o talie extraordinară, nu se poate să ai astfel de probleme. Este lipsa de responsabilitate”, a adăugat Șumudică.

