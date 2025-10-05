Alarmă la Real Madrid: s-a accidentat Kylian Mbappe

Potrivit informaţiilor RMC Sport, atacantul francez în vârstă de 26 de ani suferă de o uşoară entorsă la glezna dreaptă. După ce şi-a sărbătorit golul marcat în minutul 81 pe Bernabeu, jucătorul francez a părăsit rapid terenul, îndreptându-se direct spre vestiar, transmite News.ro.

Accidentarea sa provoacă îngrijorare în echipa Franţei pentru perioada internaţională din octombrie (meci cu Azerbaidjan pe 10 octombrie şi cu Islanda la 13 octombrie).

Antrenorul său, Xabi Alonso, s-a arătat prudent după meci: „A avut o mică problemă, va trebui evaluat în cadrul selecţiei”, a explicat el. „Vom vedea evoluţia şi sperăm că nu va fi nimic grav.”

Real Madrid s-a impus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, în faţa grupării Villarreal, în etapa a opta din La Liga.

Mbappe, gol și assist contra lui Villarreal



După 0-0 la pauză, assistul lui Mbappe i-a dat şansa lui Vinicius jr să deschidă scorul în minutul 47. Acelaşi Vinicius a reuşit să majoreze diferenţa, din penalti, în minutul 69 şi meciul de pe Santiago Bernabeu părea jucat. Numai că Mikautadze a înscris pentru „submarinul galben” în minutul 73 şi oaspeţii reintrau în cărţi.



Mbappe a securizat victoria Los Blancos, în minutul 81, la patru minute după ce oaspeţii rămăseseră în zece în urma eliminării lui Mourino. Real Madrid a câştigat cu 3-1 şi conduce în clasament, cu 21 de puncte. Villarreal este a treia, cu 16 puncte

