„Tricolorul” convocat fără meci jucat în patru luni. Nu vorbește limba română și este titular la națională

Tony Strata, mijlocașul născut în Franța, continuă să fie convocat constant la naționala de tineret, deși nu a mai jucat niciun meci oficial pentru echipa de club de aproape patru luni.

Fotbalistul de 21 de ani, convocat de Cosmin Curelea la naționala U21 pentru meciurile cu Serbia (amical - 10 octombrie) și Cipru (oficial - 14 octombrie), nu a bifat încă debutul la noua sa echipă, Guimaraes, din prima ligă portugheză.



Tony Strata, de patru luni fără meci oficial la club

După despărțirea din vară de Ajaccio, formație din Ligue 2, Strata s-a transferat în Portugalia, la Guimaraes.

De atunci, a fost doar rezervă neutilizată în partida cu Santa Clara (2-1) și a evoluat o singură dată pentru echipa secundă, în liga a treia. Practic, ultimele sale apariții oficiale sunt cele pentru echipa națională.



Tony Strata, în tricoul lui Ajaccio În luna mai, Strata juca încă pentru Ajaccio, dar de atunci, singurele minute adunate au fost în tricoul României: un amical cu Georgia, trei meciuri la Euro U21, apoi două partide în preliminariile Campionatului European din 2027, cu San Marino (2-0) și Cipru (0-0).

Tony Strata nu vorbește română

Tony Strata s-a născut la Marsilia, are tată corsican și mamă din județul Sălaj. A crescut la academia lui Istres, apoi a ajuns la Ajaccio, unde și-a făcut debutul în Ligue 2. Deși nu vorbește limba română, a ales să joace pentru România începând cu vara lui 2023, fiind rapid integrat la U20 și promovat ulterior la U21.

Formația sa de club, Guimaraes, ocupă locul 7 în Portugalia după 8 etape. Portughezii au în cont 11 puncte formate din trei victorii, două remize și trei înfrângeri.

