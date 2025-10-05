„Tricolorul” convocat fără meci jucat în patru luni. Nu vorbește limba română și este titular la națională

&bdquo;Tricolorul&rdquo; convocat fără meci jucat &icirc;n patru luni. Nu vorbește limba rom&acirc;nă și este titular la națională Nationala U21
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Unul dintre jucătorii promițători ai României trăiește o situație neobișnuită. 

TAGS:
Tony StrataNationala U21Romania U21
Din articol

Tony Strata, mijlocașul născut în Franța, continuă să fie convocat constant la naționala de tineret, deși nu a mai jucat niciun meci oficial pentru echipa de club de aproape patru luni.

Fotbalistul de 21 de ani, convocat de Cosmin Curelea la naționala U21 pentru meciurile cu Serbia (amical - 10 octombrie) și Cipru (oficial - 14 octombrie), nu a bifat încă debutul la noua sa echipă, Guimaraes, din prima ligă portugheză.

Tony Strata, de patru luni fără meci oficial la club

După despărțirea din vară de Ajaccio, formație din Ligue 2, Strata s-a transferat în Portugalia, la Guimaraes. 

De atunci, a fost doar rezervă neutilizată în partida cu Santa Clara (2-1) și a evoluat o singură dată pentru echipa secundă, în liga a treia. Practic, ultimele sale apariții oficiale sunt cele pentru echipa națională.

  • Tony Strata, în tricoul lui Ajaccio

În luna mai, Strata juca încă pentru Ajaccio, dar de atunci, singurele minute adunate au fost în tricoul României: un amical cu Georgia, trei meciuri la Euro U21, apoi două partide în preliminariile Campionatului European din 2027, cu San Marino (2-0) și Cipru (0-0).

Tony Strata nu vorbește română

Tony Strata s-a născut la Marsilia, are tată corsican și mamă din județul Sălaj. A crescut la academia lui Istres, apoi a ajuns la Ajaccio, unde și-a făcut debutul în Ligue 2. Deși nu vorbește limba română, a ales să joace pentru România începând cu vara lui 2023, fiind rapid integrat la U20 și promovat ulterior la U21.

Formația sa de club, Guimaraes, ocupă locul 7 în Portugalia după 8 etape. Portughezii au în cont 11 puncte formate din trei victorii, două remize și trei înfrângeri.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un nou ciclon va lovi România, începând de duminică noapte. Meteorologii au spus cât timp va ține noua serie de averse
Un nou ciclon va lovi Rom&acirc;nia, &icirc;ncep&acirc;nd de duminică noapte. Meteorologii au spus c&acirc;t timp va ține noua serie de averse
ARTICOLE PE SUBIECT
Gloria Bistrița, zdrobită de unguroaicele de la Gyor, &icirc;n Liga Campionilor la handbal feminin
Gloria Bistrița, zdrobită de unguroaicele de la Gyor, în Liga Campionilor la handbal feminin
Real Madrid, nemiloasă cu Villareal!
Real Madrid, nemiloasă cu Villareal!
Auxerre - Lens 1-2. Tot ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n Ligue 1, &icirc;n partidele de s&acirc;mbătă, exclusiv pe VOYO
Auxerre - Lens 1-2. Tot ce s-a întâmplat în Ligue 1, în partidele de sâmbătă, exclusiv pe VOYO
ULTIMELE STIRI
Andre Schurrle vorbește deschis despre noua etapă din viața sa: Sunt fascinat de c&acirc;t de departe poți ajunge c&acirc;nd corpul &icirc;ți strigă să te oprești
Andre Schurrle vorbește deschis despre noua etapă din viața sa: "Sunt fascinat de cât de departe poți ajunge când corpul îți strigă să te oprești"
Premier League: Newcastle - Nottingham Forest, Aston Villa - Burnley, Everton - Crystal Palace și Wolves Brighton, LIVE pe VOYO!
Premier League: Newcastle - Nottingham Forest, Aston Villa - Burnley, Everton - Crystal Palace și Wolves Brighton, LIVE pe VOYO!
Brentford - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 18:30! &bdquo;Cetățenii&rdquo; au nevoie de victorie ca de aer
Brentford - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 18:30! „Cetățenii” au nevoie de victorie ca de aer
Fostul selecționer al Ucrainei s-a lămurit &icirc;n privința lui Blănuță, după 5 meciuri la Dinamo Kiev
Fostul selecționer al Ucrainei s-a lămurit în privința lui Blănuță, după 5 meciuri la Dinamo Kiev
Zi de foc &icirc;n Ligue 1. Dueluri tari pentru PSG, Monaco și Lyon. Toate meciurile sunt LIVE pe VOYO!
Zi de foc în Ligue 1. Dueluri tari pentru PSG, Monaco și Lyon. Toate meciurile sunt LIVE pe VOYO!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția turcilor după &rdquo;bijuteria&rdquo; reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat

Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat

Cum a reacționat un jurnalist olandez după ce Dennis Man a avut gol și assist &icirc;n Zwolle - PSV

Cum a reacționat un jurnalist olandez după ce Dennis Man a avut gol și assist în Zwolle - PSV

Mesajul antrenorului lui Alanyaspor pentru Ianis Hagi, după &rdquo;bijuteria&rdquo; reușită &icirc;n meciul cu Genclerbirligi: &rdquo;Nu sunt mulțumit!&rdquo;

Mesajul antrenorului lui Alanyaspor pentru Ianis Hagi, după ”bijuteria” reușită în meciul cu Genclerbirligi: ”Nu sunt mulțumit!”

CE GOL! Ianis Hagi a &rdquo;spart gheața&rdquo; din lovitură liberă la Alanyaspor

CE GOL! Ianis Hagi a ”spart gheața” din lovitură liberă la Alanyaspor

Controversa apărută &icirc;n Olanda după meciul &icirc;n care Dennis Man a oferit un gol și un assist: &rdquo;Invers nu s-ar fi dat!&rdquo;

Controversa apărută în Olanda după meciul în care Dennis Man a oferit un gol și un assist: ”Invers nu s-ar fi dat!”

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter s-a distrat cu Cremonese: &rdquo;Chirurgical!&rdquo;

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter s-a distrat cu Cremonese: ”Chirurgical!”



Recomandarile redactiei
Fostul selecționer al Ucrainei s-a lămurit &icirc;n privința lui Blănuță, după 5 meciuri la Dinamo Kiev
Fostul selecționer al Ucrainei s-a lămurit în privința lui Blănuță, după 5 meciuri la Dinamo Kiev
Andre Schurrle vorbește deschis despre noua etapă din viața sa: Sunt fascinat de c&acirc;t de departe poți ajunge c&acirc;nd corpul &icirc;ți strigă să te oprești
Andre Schurrle vorbește deschis despre noua etapă din viața sa: "Sunt fascinat de cât de departe poți ajunge când corpul îți strigă să te oprești"
Lovitură &icirc;n plin pentru Arsenal, după un start de sezon care o făcea să spere la titlu! Reacția lui Arteta
Lovitură în plin pentru Arsenal, după un start de sezon care o făcea să spere la titlu! Reacția lui Arteta
T&acirc;rnovanu, Radu sau Sava? Florin Gardoș a ales portarul naționalei: Cel mai potrivit!
Târnovanu, Radu sau Sava? Florin Gardoș a ales portarul naționalei: "Cel mai potrivit!"
FCSB pregătește oferta: Aștept OK-ul de la Gigi! Un om &icirc;n care am &icirc;ncredere
FCSB pregătește oferta: "Aștept OK-ul de la Gigi! Un om în care am încredere"
Alte subiecte de interes
Tony Strata, titularul Rom&acirc;niei de la EURO U21, a prins un transfer spectaculos după falimentul lui Ajaccio!
Tony Strata, titularul României de la EURO U21, a prins un transfer spectaculos după falimentul lui Ajaccio!
Dezastru pentru echipa unui internațional rom&acirc;n! Exclusă din toate competițiile: Pierdem un club istoric
Dezastru pentru echipa unui internațional român! Exclusă din toate competițiile: "Pierdem un club istoric"
E-MIL și Pastila de Sport din 25 martie. Naționala U21 luptă pentru EURO pe Pro Arena, Sorana C&icirc;rstea adună bani frumoși și puncte multe la Miami Open!
E-MIL și Pastila de Sport din 25 martie. Naționala U21 luptă pentru EURO pe Pro Arena, Sorana Cîrstea adună bani frumoși și puncte multe la Miami Open!
Dumitru Dragomir a dat verdicul despre Tavi Popescu
Dumitru Dragomir a dat verdicul despre Tavi Popescu
Rom&acirc;nia U21 a pierdut primul loc! Cum arată acum clasamentul și c&acirc;nd se decide calificarea la EURO 2025
România U21 a pierdut primul loc! Cum arată acum clasamentul și când se decide calificarea la EURO 2025
Daniel Pancu dezvăluie de ce s-a chinuit Rom&acirc;nia cu o națională net inferioară!
Daniel Pancu dezvăluie de ce s-a chinuit România cu o națională net inferioară!
CITESTE SI
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e &icirc;n buzunar

stirileprotv Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar

La 52 de ani s-a lăsat fotografiată la piscină, cu costum de baie nesemnificativ. Sofia Vergara, tot fără iubit la un an de la divorț

protv La 52 de ani s-a lăsat fotografiată la piscină, cu costum de baie nesemnificativ. Sofia Vergara, tot fără iubit la un an de la divorț

Cod portocaliu de ploi și ninsori, &icirc;ncep&acirc;nd de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!