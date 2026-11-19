Tehnicianul gazdelor a anticipat că pe elevii săi îi va aștepta un meci pe viață și pe moarte împotriva gălățenilor.

Marius Șumudică, discurs mobilizator înainte de CFR Cluj - Oțelul Galați

El a transmis, de asemenea, că duelul contând pentru etapa a 16-a din primul eșalon este unul extrem de important pentru el.

„Ăsta e cel mai dificil meci. Dacă alte meciuri nu aveam ce să pierdem, acum toată lumea o dă favorită pe CFR. Jucăm acasă, nu am pierdut un an decât cu „U” Cluj. Cred că din 2013 Oțelul nu a mai câștigat la CFR, dar trebuie să vedem și ce echipă avea CFR înainte și ce echipă are acum.

Am încredere în jucători, dar va fi un meci pe viață și pe moarte. Trebuie să fim foarte atenți. Le-am spus asta de la începutul săptămânii, le spun la fiecare antrenament. S-au pregătit foarte bine. Pentru mine e un meci extrem de important.

Șumudică: „Nu am probleme de lot în afară de Păun”

Dacă vom câștiga, vom fi la nouă puncte de ei. Vom vedea la ora meciului ce se va întâmpla, în fotbal pot apărea momente care schimbă soarta unui joc. Nu am probleme de lot în afară de Păun, căruia îi mai trebuie două-trei săptămâni. Nu cred că va reveni până în iarnă.

Fică crește de la zi la zi. E destul de greu să aibă ritm de joc. Antrenamentul e antrenament, dar nu ai același oponent ca în timpul jocului. E un jucător care mie îmi place foarte mult, eu l-am vrut la Rapid când eram acolo. Îmi doresc să crească și să revină la forma care era înainte”, a declarat Marius Șumudică, la conferința de presă premergătoare jocului.

La finalul turului sezonului regular, CFR Cluj ocupă locul nouă în Superligă, cu 19 puncte.

Oțelul Galați are 13 puncte și se află pe poziția a 14-a, ultima care asigură prezența la barajul de supraviețuire și evită retrogradarea directă.