Videoclipul a fost publicat inițial pe o pagină a suporterilor, înainte de a fi preluat de publicațiile din Turcia.

Având în vedere că Gaziantep traversează un moment extrem de dificil și riscă retrogradarea, fiind pe locul 16 în clasament, clubul l-a demis pe înlocuitorul lui Mirel Rădoi, Orhan Ak, și căuta un nou antrenor. Marius Șumudică susține că mesajul nu s-a dorit a fi o ”autopropunere” și că, de fapt, fanii au fost cei care i-au cerut să se întoarcă pe banca lui Gaziantep. Ba mai mult, suporterii ar fi făcut un apel și la conducerea clubului.

Antrenorul lui CFR spune că în momentul în care a înregistrat mesajul de susținere pentru Gaziantep, cunoștea deja faptul că noul antrenor al echipei va fi Volkan Demirel.

”Acel mesaj a fost dat în urma mesajelor pe care le-am primit de la Gaziantep. Puteți să vedeți și dumneavoastră comentariile. Eu le-am dat un mesaj, a fost interpretat greșit. Televiziunea respectivă a tăiat 10 secunde și tot spuneau că m-am autopropus pe acolo. Nu a existat niciun fel de autopropunere. Pur și simplu, Gaziantep este în inima mea, nu o să fac abstracție de acest lucru, fiindcă este echipa promovată.

Au terminat cu mine pe locul 8. Am fost destituit în urma unei declarații de-ale mele. E un oraș pe care îl iubesc și îmi pare rău pentru ce se întâmplă la echipă. Am făcut un apel la fani să le fie alături, am văzut tribune goale, dezolante. Ei își doreau foarte mult ca eu să ajung acolo. Au făcut apel la conducere să fiu readus. Eu știam de două zile că va fi ales Volkan Demirel. Le-am spus doar că îmi doresc ca fanii să fie alături de el, de staff, de lumea din club și să salveze această echipă”, a declarat Marius Șumudică la conferința de presă..