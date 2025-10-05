Monteiro, marcatorul celor două goluri ale elvețienilor, a avut o misiune ușoară în duelul cu Vali Crețu și s-a văzut clar că fundașul lateral al campioanei României suferă din cauza formei fizice.

Marius Șumudică: ”Crețu dădea călcâie la palton la golul doi!”

Crețu s-a confruntat până de curând cu o accidentare cauzată la antrenamente de Octavian Popescu, așa cum a dezvăluit chiar Mihai Stoica. Fundașul lateral nu a mai evoluat de pe 31 august, de la egalul cu CFR Cluj, scor 2-2, însă a fost titularizat în meciul din Europa League.

Mihai Stoica a explicat că această decizie a fost luată chiar la solicitarea fotbalistului, însă Marius Șumudică susține că, dacă Gigi Becali ar fi știut care este situația jucătorului, Vali Crețu nu ar fi jucat cu Young Boys Berna.

”Crețu a jucat slab rău. Impardonabil. La golul doi, dădea călcâie la palton. Alerga și nu-l prindea pe ăla. Nu am văzut în viața mea. Se vede și fizic că nu e la un nivel bun. A făcut un singur antrenament, așa a spus Mihai Stoica.

Eu asta nu știu, de ce a fost propus să joace (…) Ok, știm toți că Gigi Becali ia decizii. Sunt ferm convins că și discută cu ei, dar nu este informat corect”, a a spus Marius Șumudică, conform Fanatik.

Mihai Stoica a explicat de ce Vali Crețu a fost titularizat pentru meciul cu Go Ahead Eagles

Mihai Stoica a explicat motivul pentru care Crețu a fost titular în meciul din Europa League.

”Erau două variante, Pantea cu Kiki sau Crețu cu Pantea. La fiecare erau plusuri și minusuri. Kiki a fost schimbat la pauza meciului cu Go Ahead Eagles. Pantea e chiar într-o perioadă bună. A avut evoluții mai bune, paradoxal, ca fundaș stânga decât ca fundaș dreapta.

Toată lumea s-a întrebat de ce l-am expus pe Crețu cu Monteiro. Crețu a spus ‘Pot!’. Asta a fost cel mai important. Și atunci a fost balotaj. Era 50:50. Am zis hai să mergem cu Crețu. Propunerea a venit din partea noastră pentru că Vali a spus că e bine”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

