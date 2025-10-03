Cel mai slab jucător al campioanei României a fost Vali Crețu, însă, într-o anumită măsură, evoluțiia modestă a jucătorului are o explicație. Pare însă de neînțeles motivul pentru care roș-albaștrii s-au bazat pe Crețu în condițiile în care fotbalistul ”nu avea meciuri în picioare”.

Mihai Stoica: ”Propunerea a venit din partea noastră pentru că Vali a spus că e bine!”

Valentin Crețu a fost titular la meciul cu Young Boys Berna, chiar dacă nu a mai evoluat de pe 31 august, de la egalul cu CFR Cluj, scor 2-2. Crețu a fost accidentat la antrenamentele campioanei României de Octavian Popescu. Totuși, nici înainte de jocul cu CFR, Crețu nu a evoluat constant, Gigi Becali preferând să rotească jucătorii.

Mihai Stoica a explicat motivul pentru care Crețu a fost titular în meciul din Europa League. Totul ar fi pornit de la solicitarea jucătorului, care s-a declarat apt pentru partida cu Young Boys Berna, lucru care s-a dovedit a fi fals având în vedere că Joel Monteiro, marcatorul dublei, l-a dominat la fiecare capitol.

”Crețu s-a accidentat la antrenament, într-un clinci, cu Octavian Popescu. Accidentarea era mai veche, dar acolo a zis ‘Stop! Nu mai pot’. Se întâmplă. Panțîru, care era într-o formă extraordinară, aproape s-a lăsat de fotbal pentru că s-a lovit într-un meci cu un coechipier, cu Adrian Șut.

Erau două variante, Pantea cu Kiki sau Crețu cu Pantea. La fiecare erau plusuri și minusuri. Kiki a fost schimbat la pauza meciului cu Go Ahead Eagles. Pantea e chiar într-o perioadă bună. A avut evoluții mai bune, paradoxal, ca fundaș stânga decât ca fundaș dreapta.

Toată lumea s-a întrebat de ce l-am expus pe Crețu cu Monteiro. Crețu a spus ‘Pot!’. Asta a fost cel mai important. Și atunci a fost balotaj. Era 50:50. Am zis hai să mergem cu Crețu. Propunerea a venit din partea noastră pentru că Vali a spus că e bine”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

Elvețienii de la Blick îl ironizează pe Valentin Crețu după FCSB - Young Boys 0-2

Cotidianul elvețian Blick l-a desemnat pe Crețu cel mai slab jucător al meciului de pe Arena Națională, însă nu s-a limitat la atât: l-a ironizat pe fundașul dreapta al campioanei României și a amintit despre imixtiunile lui Gigi Becali.



"Ce face Valentin Crețu în poziția de fundaș dreapta este un mister. Face multe, dar cert e că nu se apără bine. Joel Monteiro și-a bătut joc de el în multe momente. Poate că în viața reală Crețu este, de fapt, atacant central, dar joacă fundaș dreapta la ordinele lui Gigi Becali. Cine știe?!", a scris Blick.

