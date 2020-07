Marius Niculae 'musca' din ei! 'Cainii', luati la tinta de fostul atacant din Stefan cel Mare: "Cand te respecti pe tine ca jucator, intai iti faci treaba si apoi altele"

Marius Niculae considera ca jucatorii au partea lor de vina pentru aparitia celui mai mare focar de Covid-19 din fotbalul romanesc.

18 fotbalisti de la Dinamo au fost depistati pozitiv pana in prezent si 'cainii' se confrunta cu o situatie incredibila.

"De aici si situatia din clasament. Cat timp cat nu esti disciplinat, nu ai grija de tine, te imbolnavesti in masa si acolo chiar ca este un focar. Nu este in regula. Dinamo nu avea niciodata voie sa fie in aceasta situatie, de aici pleaca toate.

Singurul lucru pe care il cunosc este ca jucatorii sunt neplatiti de cateva luni, dar asta nu inseamna ca nu trebuie sa isi faca treaba pe teren. Stiu ca este greu, ca au probleme acasa, dar cand te respecti pe tine ca jucator, intai trebuie sa iti faci treaba si apoi celelalte lucruri.

Sa scoata echipa la liman. Doamne fereste, speram acum sa nu retrogradeze, apoi vedem cu totii ce investitor vine, ca o fi spaniol, din Arabia, sa vina un investitor care sa scoata clubul din aceasta situatie", a spus Marius Niculae pentru Telekom Sport.