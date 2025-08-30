FOTO EXCLUSIV Nici nu a semnat și e cu ochii pe Dinamo! Prezență surpriză pe Arena Națională

Dinamo se duelează cu Hermannstadt în etapa a opta din Superliga României. 

La meciul de pe Arena Națională, chiar dacă nu a semnat încă, a fost prezent și noul jucător al ”Câinilor Roșii”.

Adrian Mazilu, prezent la Dinamo - Hermannstadt

Adrian Mazilu și-a făcut apariția pe Arena Națională la Dinamo – Hermannstadt.

Dinamo va achita nu mai puțin de 400.000 de euro pentru transferul fostului jucător de la Farul Constanța, transferat de Brighton în iarna lui 2024. La această sumă se vor adăuga și alți bani, în funcție de numărul de meciuri jucate de Mazilu, dar și de performanțele echipei.

Ce a spus Adrian Mazilu la revenirea în România

"Sunt bucuros să fiu aici. M-am întors cu gânduri destul de bune. Am venit să mă pun pe picioare, să arăt cine sunt. Cred că am lipsit o perioadă destul de bună, iar acum mă întorc pentru a reuși să am jocuri.

A fost o perioadă destul de dificilă pentru mine. Am avut niște accidentări. Aveam alte așteptări, dar asta face parte din fotbal. Acum sunt bine și am reușit să trec peste.

Nu pot să zic că există un regret. Am tras în fiecare zi la antrenamente ca să-mi revin, dar poate nu mi-a priit mie Anglia. Acum mă întorc acasă și vom vedea ce va fi de acum încolo.

Dinamo este un club foarte mare, un club de tradiție și au niște fani extraordinari. Cred că va fi un ajutor pentru mine pentru a avea jocuri în picioare, pentru a câștiga trofee și a arăta cine sunt", a spus Adrian Mazilu, pentru PRO TV.

Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parub&icirc;i, a fost ucis la Liov. A fost &icirc;mpușcat de 5 ori
Trei meciuri în Ligue 1, LIVE pe VOYO! Toulouse - PSG 0-3. Oaspeții încep partida în forță
Dennis Man, schimbat la pauză! Cum s-a descurcat românul în al doilea meci din Olanda
Dinamo - Hermannstadt 0-0, ACUM pe Sport.ro! „Câinii” au fost aproape de deschiderea scorului
Ioan Ovidiu Sabău a făcut dezvăluirea imediat după meci! Transferul anunțat
UEFA a anunțat programul FCSB-ului în Europa League! Când se joacă primul meci
S-a făcut transferul lui Andrei Coubiș! Anunțul italienilor

Gigi Becali s-a "băgat pe fir", dar Rapid l-a transferat până la urmă! Cum a ajuns mijlocașul în Giulești, pentru 1 milion de euro

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Probleme mari pentru FCSB! UEFA poate sancționa drastic echipa lui Gigi Becali

Au apărut cotele pentru câștigarea Europa League! Cine e marea favorită + unde se situează FCSB

Au picat contra lui FCSB și exultă: "Vrem să jucăm cât mai repede împotriva lor!"

stirileprotv Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze

protv Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica „Kendall Jenner a bodybuildingului” regina sălilor în numai 2 ani

stirileprotv E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

