Dinamo va achita nu mai puțin de 400.000 de euro pentru transferul fostului jucător de la Farul Constanța, transferat de Brighton în iarna lui 2024. La această sumă se vor adăuga și alți bani, în funcție de numărul de meciuri jucate de Mazilu, dar și de performanțele echipei.

La meciul de pe Arena Națională, chiar dacă nu a semnat încă, a fost prezent și noul jucător al ”Câinilor Roșii”.

Ce a spus Adrian Mazilu la revenirea în România

"Sunt bucuros să fiu aici. M-am întors cu gânduri destul de bune. Am venit să mă pun pe picioare, să arăt cine sunt. Cred că am lipsit o perioadă destul de bună, iar acum mă întorc pentru a reuși să am jocuri.

A fost o perioadă destul de dificilă pentru mine. Am avut niște accidentări. Aveam alte așteptări, dar asta face parte din fotbal. Acum sunt bine și am reușit să trec peste.

Nu pot să zic că există un regret. Am tras în fiecare zi la antrenamente ca să-mi revin, dar poate nu mi-a priit mie Anglia. Acum mă întorc acasă și vom vedea ce va fi de acum încolo.

Dinamo este un club foarte mare, un club de tradiție și au niște fani extraordinari. Cred că va fi un ajutor pentru mine pentru a avea jocuri în picioare, pentru a câștiga trofee și a arăta cine sunt", a spus Adrian Mazilu, pentru PRO TV.

