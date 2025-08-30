Fotbalistul transferat de Brighton de la Farul Constanța s-a întors în țară zilele trecute și va semna cu clubul din ”Ștefan cel Mare”, însă debutul acestuia nu se va petrece imediat.

Andrei Nicolescu: ”Mazilu are mult de recuperat din punct de vedere fizic!”

Andrei Nicolescu, conducătorul lui Dinamo, a vorbit despre transferul lui Adrian Mazilu. Nicolescu susține că fostul jucător de la Farul Constanța, trecut și pe la Brighton, are foarte mult de recuperate din punct de vedere fizic, astfel că debutul fotbalistului de 19 ani se va amâna.

În ultima perioadă, Mazilu s-a confruntat cu o serie de accidentări.

”Sunt câteva detalii cu contractul cu Brighton, pentru noi a fost important să facă cât mai multe analize medicale, să fie totul ok. Vedem luni.

Din punct de vedere fizic are mult de recuperat. Va fi o perioadă în care va recupera din deficit, plus o perioadă de adaptare”, a spus Andrei Nicolescu la Fanatik.

