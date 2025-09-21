Giuleștenii s-au plâns la adresa arbitrajului după meciul din ultima etapă, scor 0-0 cu Universitatea Cluj, iar acum au cerut încă un penalty în meciul cu Hermannstadt.



În prelungirile primei reprize, o minge l-a atins în mână pe Vahid Selimovic, fundașul central al sibienilor, dar centralul partidei nu a acordat o lovitură de la 11 metri, spre nemulțumirea jucătorilor și a publicului giuleștean.



În clasament, Rapid ocupă locul trei cu 19 puncte. Giuleștenii sunt singurii care nu au înregistrat până acum nicio înfrângere. Cinci victorii și patru remize a bifat gruparea din ”Grant”.



De cealaltă parte, Hermannstadt se situează pe poziția a 12-a cu șapte puncte. După nouă etape, sibienii au consemnat o victorie, patru remize și patru eșecuri.



Rapid - Hermannstadt | Echipele de start:

