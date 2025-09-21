Italianul a lăsat de înțeles că sunt probleme în cadrul echipei și își pune toate speranțele în revenirea atacantului Louis Munteanu, pe care îl consideră piesa lipsă din angrenajul clujean.



CFR a ajuns la opt meciuri consecutive fără victorie în campionat, iar prestația din meciul de duminică seară a fost din nou sub așteptări. Conduși după un autogol al lui Marcus Coco, clujenii au fost salvați de o sclipire a tânărului Lorenzo Biliboc, care a egalat în minutul 60.



"Trebuie s-o scoatem la liman, nu alții"

La finalul partidei, Mandorlini a admis că echipa a arătat o altă față abia după pauză, grație schimbărilor făcute. Antrenorul a transmis un mesaj enigmatic despre atmosfera de la echipă și a subliniat disperat absența lui Louis Munteanu, creditat cu 25 de reușite în stagiunea precedentă.



"În prima repriză nu am făcut un joc bun. După pauză, cu jucătorii schimbaţi chiar am arătat bine. Cred că se simte în aer că e ceva cu noi. E important că ne lipseşte un jucător care în sezonul trecut a marcat 25 de goluri, ne lipseşte mult Louis Munteanu. Sigur că nu suntem obişnuiţi cu această postură, dar noi trebuie s-o scoatem la liman, nu alţii", a punctat tehnicianul italian.



Mandorlini l-a lăudat pe autorul golului, Lorenzo Biliboc: "A jucat bine, a început să se pregătească tot mai bine, a pierdut şi câteva kilograme pe care le avea în plus. A schimbat inerţia partidei".



Pentru CFR Cluj, meciul cu UTA Arad a fost al treilea egal pentru Andrea Mandorlini în campionat, unde încă nu a cunoscut gustul victoriei, singurul său succes fiind cel cu Hacken, din play-off-ul Conference League.

