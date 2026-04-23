Gigi Becali a anunțat că pe lista clubului se află un „fost jucător foarte mare”, coleg cu Adrian Mutu în Serie A.

Chiar Mutu a indicat varianta Alberto Gilardino, fost campion mondial cu Italia și câștigător de Champions League cu AC Milan.

Lăcătuș nu crede în mutare

Marius Lăcătuș consideră că șansele unei astfel de mutări sunt extrem de mici, în contextul în care antrenorii italieni preferă să rămână în circuitul intern.

„Despre ce vorbim? Eu nu cred că Gilardino s-ar gândi vreun moment să apară în campionat la noi. Italienii, de regulă, se urnesc cam greu de acolo, de acasă. Ei caută posibilități acolo. Unul-doi se mai întâmplă să apară, dar sunt rare cazurile”, a transmis Lăcătuș la Digi Sport.

După despărțirea de Pisa SC de la începutul lunii februarie, Gilardino este liber de contract. Genoa, Siena, Pro Vercelli și Rezzato sunt celelate echipe din CV-ul tânărului antrenor.