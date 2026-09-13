Antrenorul a participat duminică la conferința de presă premergătoare partidei cu Petrolul Ploiești, programată luni seară. Întrebat despre negocierile purtate în ultimele zile de patronul Gigi Becali cu alți tehnicieni, Marius Baciu a oferit un răspuns tăios. După ce pe lista conducerii s-au aflat nume precum Mirel Rădoi, Dan Petrescu sau Marius Șumudică, actualul principal a simțit nevoia să clarifice situația sa la echipă.
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Baciu a transmis că nu este deranjat de declarațiile patronului, subliniind în același timp că interesul pentru banca tehnică a echipei este unul uriaș.
„Știți cum stau antrenorii la coadă pe acolo să vină? Eu nu am nicio problemă cu ceea ce face domnul Becali. Este clubul dânsului și este liber să facă ceea ce vrea. Dacă se decide să nu mai fiu eu sau poate nu o să mai vreau eu, nu este nicio problemă. Important este să-i fie bine echipei”, a spus Marius Baciu.
Gânduri de plecare după derby-ul cu Dinamo
Dincolo de presiunea generată de posibilii succesori, Baciu a adus în discuție și un episod tensionat recent. Tehnicianul a recunoscut că a intenționat să părăsească formația roș-albastră chiar a doua zi după confruntarea cu Dinamo, însă intervenția oficialilor și susținerea vestiarului l-au determinat să continue.
„O să-l respect pe nea Gigi, dar trebuie să fii de piatră ca să nu reacționezi deloc. Luni, m-am prezentat, am schimbat niște mesaje cu MM Stoica și a contat mult pentru mine. Am decis să rămân pentru ceea ce înseamnă Steaua astăzi. Chiar mi-am dorit să renunț, dar asta a fost pe moment. Apoi am discutat și cu jucătorii și așa am ajuns să continui”, a detaliat antrenorul.
Totodată, el a ținut să își apere parcursul profesional și munca depusă până în acest moment.
„Marius Baciu și-a ars etapele foarte bine. Licențe, Bacalaureat și toate cele. Nu înseamnă că nu meritam să am și eu o șansă. Mulți bârfesc și poate nici nu știu pe unde am antrenat. Dacă ești într-o ligă inferioară nu înseamnă că nu-ți faci meseria”, a concluzionat tehnicianul.