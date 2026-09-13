Antrenorul a participat duminică la conferința de presă premergătoare partidei cu Petrolul Ploiești, programată luni seară. Întrebat despre negocierile purtate în ultimele zile de patronul Gigi Becali cu alți tehnicieni, Marius Baciu a oferit un răspuns tăios. După ce pe lista conducerii s-au aflat nume precum Mirel Rădoi, Dan Petrescu sau Marius Șumudică, actualul principal a simțit nevoia să clarifice situația sa la echipă.

Scaunul de la FCSB, la mare căutare printre tehnicieni

Baciu a transmis că nu este deranjat de declarațiile patronului, subliniind în același timp că interesul pentru banca tehnică a echipei este unul uriaș.

„Știți cum stau antrenorii la coadă pe acolo să vină? Eu nu am nicio problemă cu ceea ce face domnul Becali. Este clubul dânsului și este liber să facă ceea ce vrea. Dacă se decide să nu mai fiu eu sau poate nu o să mai vreau eu, nu este nicio problemă. Important este să-i fie bine echipei”, a spus Marius Baciu.