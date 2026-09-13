VIDEO Marius Baciu a răbufnit înainte de meciul cu Petrolul: „Știți cum stau antrenorii la coadă?”

Marius Baciu a răbufnit înainte de meciul cu Petrolul: „Știți cum stau antrenorii la coadă?” Superliga Baciu
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tehnicianul celor de la FCSB a avut o reacție tranșantă duminică, pe fondul discuțiilor despre înlocuirea sa, dezvăluind totodată că a luat în calcul să plece.

TAGS:
Marius BaciuFCSBSuperliga
Din articol

Antrenorul a participat duminică la conferința de presă premergătoare partidei cu Petrolul Ploiești, programată luni seară. Întrebat despre negocierile purtate în ultimele zile de patronul Gigi Becali cu alți tehnicieni, Marius Baciu a oferit un răspuns tăios. După ce pe lista conducerii s-au aflat nume precum Mirel Rădoi, Dan Petrescu sau Marius Șumudică, actualul principal a simțit nevoia să clarifice situația sa la echipă.

Scaunul de la FCSB, la mare căutare printre tehnicieni

Baciu a transmis că nu este deranjat de declarațiile patronului, subliniind în același timp că interesul pentru banca tehnică a echipei este unul uriaș.

„Știți cum stau antrenorii la coadă pe acolo să vină? Eu nu am nicio problemă cu ceea ce face domnul Becali. Este clubul dânsului și este liber să facă ceea ce vrea. Dacă se decide să nu mai fiu eu sau poate nu o să mai vreau eu, nu este nicio problemă. Important este să-i fie bine echipei”, a spus Marius Baciu.

  • Conf fcsb 130926 marius baciu
×
Conf fcsb 130926 marius baciu
Baciu final
Cfr 230826 reactie baciu
Baciu tarnovanu
ÎNAPOI LA ARTICOL

Gânduri de plecare după derby-ul cu Dinamo

Dincolo de presiunea generată de posibilii succesori, Baciu a adus în discuție și un episod tensionat recent. Tehnicianul a recunoscut că a intenționat să părăsească formația roș-albastră chiar a doua zi după confruntarea cu Dinamo, însă intervenția oficialilor și susținerea vestiarului l-au determinat să continue.

„O să-l respect pe nea Gigi, dar trebuie să fii de piatră ca să nu reacționezi deloc. Luni, m-am prezentat, am schimbat niște mesaje cu MM Stoica și a contat mult pentru mine. Am decis să rămân pentru ceea ce înseamnă Steaua astăzi. Chiar mi-am dorit să renunț, dar asta a fost pe moment. Apoi am discutat și cu jucătorii și așa am ajuns să continui”, a detaliat antrenorul.

Totodată, el a ținut să își apere parcursul profesional și munca depusă până în acest moment.

„Marius Baciu și-a ars etapele foarte bine. Licențe, Bacalaureat și toate cele. Nu înseamnă că nu meritam să am și eu o șansă. Mulți bârfesc și poate nici nu știu pe unde am antrenat. Dacă ești într-o ligă inferioară nu înseamnă că nu-ți faci meseria”, a concluzionat tehnicianul.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă
Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă
ARTICOLE PE SUBIECT
Marius Baciu dă cărțile pe față! De ce a plecat Tavi Popescu de la FCSB
Marius Baciu dă cărțile pe față! De ce a plecat Tavi Popescu de la FCSB
Antrenor pentru FCSB: „Dacă aș fi conducător, l-aș aduce din prima”
Antrenor pentru FCSB: „Dacă aș fi conducător, l-aș aduce din prima”
Chindia Târgoviște - CSC Șelimbăr 4-0! Doi foști jucători de la FCSB, titulari alături de Totti în echipa lui Leo Grozavu
Chindia Târgoviște - CSC Șelimbăr 4-0! Doi foști jucători de la FCSB, titulari alături de Totti în echipa lui Leo Grozavu
ULTIMELE STIRI
Lovitură de teatru! Șefii arbitrajului din Premier League confirmă: ”eroare de judecată” la golul lui Haaland din derby-ul Manchester United - Manchester City
Lovitură de teatru! Șefii arbitrajului din Premier League confirmă: ”eroare de judecată” la golul lui Haaland din derby-ul Manchester United - Manchester City
Duelul românilor în Cipru: Vlad Dragomir, gol decisiv pentru Pafos împotriva lui Atanas Trică
Duelul românilor în Cipru: Vlad Dragomir, gol decisiv pentru Pafos împotriva lui Atanas Trică
Doi jucători sacrificați la FCSB după ultimele transferuri: ”O să fie aglomerație și pe bancă!”
Doi jucători sacrificați la FCSB după ultimele transferuri: ”O să fie aglomerație și pe bancă!”
Cu Dennis Man uitat pe bancă, PSV s-a distrat cu Sparta Rotterdam și e pe primul loc
Cu Dennis Man uitat pe bancă, PSV s-a distrat cu Sparta Rotterdam și e pe primul loc
Florin Maxim a dat cărțile pe față despre varianta FCSB: "Nu pot să fiu într-o situație penibilă"
Florin Maxim a dat cărțile pe față despre varianta FCSB: "Nu pot să fiu într-o situație penibilă"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gabi Tamaș a numit favorita din Superligă: „Se luptă cu ea singură la titlu, joacă un fotbal extraordinar”

Gabi Tamaș a numit favorita din Superligă: „Se luptă cu ea singură la titlu, joacă un fotbal extraordinar”

"Trei oferte din Superliga în 10 minute" pentru jucătorul de la FCSB: "Nu poate fi scos din echipă"

"Trei oferte din Superliga în 10 minute" pentru jucătorul de la FCSB: "Nu poate fi scos din echipă"

Marius Cheregi: „Mi s-au oferit 100.000 de dolari să fac un penalty!”. Cu ce se ocupă astăzi campionul invincibil cu Dinamo: „Ești primul tânăr care m-a recunoscut”

Marius Cheregi: „Mi s-au oferit 100.000 de dolari să fac un penalty!”. Cu ce se ocupă astăzi campionul invincibil cu Dinamo: „Ești primul tânăr care m-a recunoscut”

Dinamo a luat decizia finală în cazul lui Mamoudou Karamoko

Dinamo a luat decizia finală în cazul lui Mamoudou Karamoko

Lovitură în plină figură pentru Daniel Bîrligea! Anunțul italienilor

Lovitură în plină figură pentru Daniel Bîrligea! Anunțul italienilor

"Da, a fost ultimul meci, sută la sută!" Florin Maxim, anunț major pentru Corvinul Hunedoara după eșecul cu Universitatea Craiova

"Da, a fost ultimul meci, sută la sută!" Florin Maxim, anunț major pentru Corvinul Hunedoara după eșecul cu Universitatea Craiova



Recomandarile redactiei
Lovitură de teatru! Șefii arbitrajului din Premier League confirmă: ”eroare de judecată” la golul lui Haaland din derby-ul Manchester United - Manchester City
Lovitură de teatru! Șefii arbitrajului din Premier League confirmă: ”eroare de judecată” la golul lui Haaland din derby-ul Manchester United - Manchester City
Doi jucători sacrificați la FCSB după ultimele transferuri: ”O să fie aglomerație și pe bancă!”
Doi jucători sacrificați la FCSB după ultimele transferuri: ”O să fie aglomerație și pe bancă!”
Florin Maxim a dat cărțile pe față despre varianta FCSB: "Nu pot să fiu într-o situație penibilă"
Florin Maxim a dat cărțile pe față despre varianta FCSB: "Nu pot să fiu într-o situație penibilă"
Reacția lui Filipe Coelho după prima victorie în deplasare! Ce spune despre cartonașul galben primit
Reacția lui Filipe Coelho după prima victorie în deplasare! Ce spune despre cartonașul galben primit
Brest - PSG 0-1. Parizienii obțin prima victorie a sezonului
Brest - PSG 0-1. Parizienii obțin prima victorie a sezonului
Alte subiecte de interes
A fost sau nu penalty pentru FCSB? Experții au căzut de acord după meciul cu Unirea Slobozia
A fost sau nu penalty pentru FCSB? Experții au căzut de acord după meciul cu Unirea Slobozia
Replică pentru Alin Stoica: ”Văd o răutate, o frustrare”
Replică pentru Alin Stoica: ”Văd o răutate, o frustrare”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Un mecanic auto a dezvăluit modelul care merită cumpărat mai degrabă la mâna a doua decât nou. „Este o alegere foarte bună”

stirileprotv Un mecanic auto a dezvăluit modelul care merită cumpărat mai degrabă la mâna a doua decât nou. „Este o alegere foarte bună”

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă

stirileprotv Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă

Anunțul meteorologilor după ce vremea s-a răcut brusc. La noapte, termometrele ating 6 grade și va ploua în mai multe zone

stirileprotv Anunțul meteorologilor după ce vremea s-a răcut brusc. La noapte, termometrele ating 6 grade și va ploua în mai multe zone

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
UEFA Europa Conference League
Twente - Qarabag


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!