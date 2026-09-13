Primul lider al rapidiștilor iese la atac și îl taxează dur pe Dobre: „Vorbește mult, tace pe teren”

Primul lider al rapidiștilor iese la atac și îl taxează dur pe Dobre: „Vorbește mult, tace pe teren” Superliga
SPORT.RO
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Rapidiștii au pus lupa pe Alex Dobre.

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Alexandru DobreRapidMihai Ioan
Din articol

Mihai Ioan, recunoscut drept primul lider de galerie al giuleștenilor, l-a criticat du pe pe Alexandru Dobre din cauza atitudinii și a randamentului scăzut.

Suporterul în vârstă de 79 de ani, poreclit „Mache”, s-a arătat profund nemulțumit de evoluțiile recente ale mijlocașului. Ruptura față de jucător s-a produs pe fondul gesturilor pe care fotbalistul le-a făcut în timpul meciurilor trecute.

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Alexandru Dobre și Michael Jackson / Foto IMAGO
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Atitudine contestată din tribune

Fostul lider al galeriei a scos în evidență episoadele tensionate, amintind momentele în care jucătorul a refuzat să salute membrii staff-ului la momentul schimbărilor, dar și conflictele directe pe care acesta le-a avut cu fanii echipei. Randamentul sportiv a fost de asemenea vizat, fotbalistul fiind acuzat că nu demonstrează nimic pe gazon.

„Cu Dobre m-am convins, l-am cam «cumpărat» de când cu figurile alea, când n-a vrut să dea mâna cu cei de pe bancă, la înlocuire, de când s-a luat cu suporterii. E cam farfara, vorbește mult, dă din casă, dar pe teren cam tace”, a transmis Mihai Ioan, potrivit GSP.

În acest sezon, jucătorul cotat la 3 milioane de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt, a adunat10 meciuri în tricoul Rapidului, reușind să marcheze 3 goluri în cele 789 de minute strânse pe teren.

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