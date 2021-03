Detalii de ULTIMA ORA despre implementarea VAR in Liga 1! Care este stadiul proiectului si de cand s-ar putea introduce arbitrajul video

Delegat de LPF ca VAR Project Manager, Marius Avram, a vorbit despre implementarea sistemului de video-arbitraj in Liga 1.

Retras din activitate la finalul anului trecut, Marius Avram a ramas strans legat de fotbal si de arbitraj, iar acum este cel care ce ocupa de implementarea sistemul de video-arbitraj in Liga 1.

Fostul arbitru a declarat, intr-un interviu acordat pentru lpf.ro, ca este convins ca video arbitrajul va aduce beneficii majore campionatului nostru si pledeaza pentru urgentarea implementarii acestui sistem in Liga 1.

"Vorbind despre sistemul VAR, toata cariera mea mi-am dorit ca in anumite momente dificile din meci, cand luam anumite decizii cruciale, sa primesc o confirmare sau, in cazul unei greseli, sa am posibilitatea sa vad faza pe tv si, apoi, sa corectez daca era cazul. Sunt convins ca, folosit cum trebuie, acest sistem va duce la beneficii majore pentru campionatul nostru, la eliminarea majoritatii controverselor din jurul arbitrajului si la cresterea, in final, a valorii produsului fotbalistic.

Dupa semnarea acordului dintre Federatia Romana de Fotbal, Liga Profesionista de Fotbal si detinatorul drepturilor TV, pasul urmator este pregatirea arbitrilor. Sper ca toti factorii implicati sa inteleaga necesitatea urgentarii implementarii sistemului VAR si, in final, sa avem cat mai repede beneficiile ce decurg din acesta", a declarat Marius Avram.