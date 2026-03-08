Elias Charalambous și Mihai Pintilii au demisionat după ultimul meci al echipei, iar patronul Gigi Becali s-a orientat rapid spre o soluție.

Alesul este Mirel Rădoi, care va prelua echipa începând de marți, 10 martie. Tehnicianul de 44 de ani a acceptat să conducă formația cel puțin până la finalul sezonului, după ce în prima parte a stagiunii a pregătit-o pe Universitatea Craiova.

Marian Iancu: „Începe circul!”

Anunțul a provocat reacții rapide în lumea fotbalului. Printre cei care au comentat numirea lui Rădoi se află și Marian Iancu, fostul conducător al Politehnica Timișoara.

Acesta a ironizat decizia patronului roș-albaștrilor și a lăsat de înțeles că relația dintre Becali și Rădoi ar putea genera noi tensiuni la club.

„Rădoi la FCSB antrenor?! O alegere bună pentru o echipă de play-out. Asta-i valoarea de azi a celor de la FCSB și asta-i valoarea lui Rădoi. Bun, Becali. Alegere echilibrată. Începe circul! Începe scandalul!”, a transmis Marian Iancu pe Facebook.

Prin această revenire, Rădoi intră într-un top aparte din „era Becali”. Din 2003 încoace, doar opt antrenori au avut mai multe mandate la echipa patronată de Gigi Becali, iar Rădoi va deveni al nouălea.

Antrenorii cu mandate multiple la FCSB în era Becali: