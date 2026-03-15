Marian Iancu a reacționat după arbitrajul lui Istvan Kovacs în Rapid - Dinamo: „Bun transfer, domnule Șucu”

Echipa antrenată de Costel Gâlcă s-a impus sâmbătă seară în prima etapă din play-off, devenind noul lider al campionatului cu 31 de puncte. Derby-ul din Giulești a fost marcat de tensiuni majore, după ce Dinamo a condus în două rânduri prin golurile marcate de Armstrong și Cătălin Cîrjan. Faza care a generat un scandal uriaș s-a petrecut în minutul 67, la golul de 2-2 înscris de Petrila. „Câinii” au reclamat un fault în atac al lui Borza la Alexandru Musi, însă centralul Istvan Kovacs a validat reușita.

Ironii la adresa conducerii din Giulești

Marian Iancu, unul dintre cei mai vehemenți critici ai lui Dan Șucu, a reacționat imediat pe rețelele sociale. Fostul patron al Politehnicii Timișoara a postat o fotografie cu Istvan Kovacs echipat în tricoul Rapidului, însoțită de un mesaj ironic la adresa finanțatorului giuleștean.

„Bun transfer, domnule Șucu. Nu credeam să ajung vreodată să vă laud. Felicitări. Data viitoare când o să auziți că ne arbitrează Kovacs, mergeți urgent la meciul celor de la Genoa. Va fi măcel. Sigur ne vom mai lovi de el în acest play-off”, a scris Marian Iancu pe Facebook.



