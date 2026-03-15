Genoa, echipă finanțată de afaceristul român Dan Șucu, a bifat o victorie crucială duminică, 15 martie 2026, în deplasarea de pe stadionul Bentegodi. Într-un duel direct pentru supraviețuirea în Serie A, echipa pregătită de Daniele De Rossi s-a impus grație unui joc pragmatic și a unor momente de inspirație în repriza secundă.

Prima parte a confruntării a fost echilibrată, deși Verona a fost la un pas de deschiderea scorului încă din minutul 3. Akpa-Akpro a trimis un șut-centrare care l-a păcălit pe Bijlow, însă mingea a lovit bara transversală. „Grifonul” a replicat prin Ekuban, dar execuția acestuia a fost reținută de Montipo. În prelungirile primei reprize, Malinovskyi a irosit o lovitură liberă dintr-o poziție ideală, trimițând peste poartă.

Vitinha, gol la doar un minut de la intrarea pe teren

Diferența s-a făcut după pauză, când mutările de pe banca tehnică au schimbat cursul jocului. În minutul 61, Vitinha, care fusese introdus pe teren cu doar un minut înainte în locul lui Ekuban, a protejat excelent o minge la marginea careului și a șutat imparabil pentru 1-0.

Verona a forțat revenirea, însă ocazia lui Valentini a rămas fără rezultat pe tabelă. Scorul final a fost stabilit în minutul 87, când Ostigard s-a înălțat la centrarea lui Martin și a marcat cu capul pentru 2-0. Cu acest succes, Genoa urcă la cota 33 în clasament și se distanțează considerabil de zona „roșie”, oferind liniște investitorilor clubului în vederea finalului de sezon.

Sâmbătă, Rapid, cealaltă echipă finanțată de Dan Șucu, s-a impus în fața lui Dinamo și a urcat pe primul loc în clasamentul Superligii după primul meci din play-off.