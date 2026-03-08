Jurnaliștii italieni, care citează Il Secolo XIX, notează că tehnicianul italian i-a cerut patronului român transferul lui Stephan El Shaarawy. Omul de afaceri, care a preluat pachetul majoritar al formației genoveze în decembrie 2024, susține inițiativa și este gata să suporte efortul financiar.

În prezent, atacantul cu aproape 350 de meciuri pentru AS Roma este ținut pe banca de rezerve sub comanda lui Gian Piero Gasperini. Contractul jucătorului se apropie de final, iar oficialii capitolini au exclus varianta unei prelungiri.

Revenire emoționantă pe Marassi

Pentru El Shaarawy, un eventual transfer ar însemna o întoarcere la echipa care l-a format. Ultima sa apariție pentru clubul patronat de Dan Șucu a avut loc în anul 2010. O coincidență interesantă este că fotbalistul a debutat în Serie A, în decembrie 2008, fix sub îndrumarea lui Gasperini, antrenorul care acum nu îi mai acordă minute pe teren.

De Rossi, care a fost coleg de vestiar cu Stephan la Roma, îl consideră pe acesta un pion esențial datorită experienței și polivalenței sale. Sursa menționată anterior indică faptul că singurul obstacol real este salariul de 2,5 milioane de euro net pe sezon.

Deși această sumă depășește grila salarială a echipei, Dan Șucu pare dispus să bage mâna adânc în buzunar pentru a facilita mutarea. Ideea transferului la Genoa se află pe birourile oficialilor clubului, iar aducerea internaționalului italian ar putea prinde contur în următoarele săptămâni.