Marea problemă a lui Darius Olaru! Planul lui Gigi Becali, dat peste cap

Roș-albaștrii se află pe locul nouă în Superliga și au 20 de puncte adunate în 16 partide și se află la cinci puncte de ultimul loc ce duce în play-off.
Scăderea de formă a echipei patronate de Gigi Becali îi va afecta și pe jucătorii pe care patronul FCSB-ului spera să ia sume importante.
Pierdere pentru Gigi Becali! Cota lui Darius Olaru o va lua în jos
Unul dintre jucătorii a cărui cotă o va scădea serios este Darius Olaru. Mijlocașul FCSB-ului a revenit în acest sezon după accidentarea serioasă la umăr, care l-a ținut departe de gazon jumătate de an.
Cătălin Cîmpian, reprezentantul Transfermarkt în România, a dezvăluit că Darius Olaru va avea o scădere simțitoare a cotei sale din cauza formei recente, dar și a vârstei lui.
„Cea mai mare scădere a cotei de la FCSB e posibil să o aibă Olaru, pentru că se apropie de 28 de ani, dacă nu greșesc. Evoluțiile sunt în nota echipei, dar el are o cotă mare în momentul de față, deci nu putem zice că va fi un dezastru. În rest, cam la toată lumea va fi o scădere de câteva sute de mii până la un milion.
În momentul de față nu cred că va fi vreo creștere. Tănase are cifre bune, joacă binișor față de restul echipei, dar a atins vârsta de 30 de ani și e greu să mai existe o creștere. Târnovanu are evoluții bunicele, dar totuși echipa se află unde se află. În mare parte ar fi scăderi”, a declarat Cătălin Cîmpian pentru prosport.ro.
7,5 milioane de euro este cota lui Darius Olaru în prezent, conform Transfermarkt.com.
Mijlocașul de 27 de ani are opt goluri și o pasă decisivă în 25 de meciuri jucate în tricoul FCSB-ului în această stagiune.