Marea problemă a lui Darius Olaru! Planul lui Gigi Becali, dat peste cap

Marea problemă a lui Darius Olaru! Planul lui Gigi Becali, dat peste cap Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB are un sezon mult sub ultimele două în care a câștigat campionatul.

TAGS:
transferamrktFCSBDarius OlarucotaSuperligaTransfer
Din articol

Roș-albaștrii se află pe locul nouă în Superliga și au 20 de puncte adunate în 16 partide și se află la cinci puncte de ultimul loc ce duce în play-off.

Scăderea de formă a echipei patronate de Gigi Becali îi va afecta și pe jucătorii pe care patronul FCSB-ului spera să ia sume importante.

Pierdere pentru Gigi Becali! Cota lui Darius Olaru o va lua în jos

Unul dintre jucătorii a cărui cotă o va scădea serios este Darius Olaru. Mijlocașul FCSB-ului a revenit în acest sezon după accidentarea serioasă la umăr, care l-a ținut departe de gazon jumătate de an.

Cătălin Cîmpian, reprezentantul Transfermarkt în România, a dezvăluit că Darius Olaru va avea o scădere simțitoare a cotei sale din cauza formei recente, dar și a vârstei lui.

„Cea mai mare scădere a cotei de la FCSB e posibil să o aibă Olaru, pentru că se apropie de 28 de ani, dacă nu greșesc. Evoluțiile sunt în nota echipei, dar el are o cotă mare în momentul de față, deci nu putem zice că va fi un dezastru. În rest, cam la toată lumea va fi o scădere de câteva sute de mii până la un milion.

În momentul de față nu cred că va fi vreo creștere. Tănase are cifre bune, joacă binișor față de restul echipei, dar a atins vârsta de 30 de ani și e greu să mai existe o creștere. Târnovanu are evoluții bunicele, dar totuși echipa se află unde se află. În mare parte ar fi scăderi”, a declarat Cătălin Cîmpian pentru prosport.ro.

7,5 milioane de euro este cota lui Darius Olaru în prezent, conform Transfermarkt.com.

Mijlocașul de 27 de ani are opt goluri și o pasă decisivă în 25 de meciuri jucate în tricoul FCSB-ului în această stagiune.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vreme rece, lapoviță și ninsoare în România. ANM a emis cod galben de ploi abundente în zone din șase județe
Vreme rece, lapoviță și ninsoare &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod galben de ploi abundente &icirc;n zone din șase județe
ARTICOLE PE SUBIECT
Al Gharafa l-a aruncat &icirc;n luptă pe Florinel Coman exact c&acirc;nd se &icirc;ncingeau zvonurile revenirii la FCSB
Al Gharafa l-a aruncat în luptă pe Florinel Coman exact când se încingeau zvonurile revenirii la FCSB
FCSB a pus ochii pe pariul lui Mircea Lucescu! Titularul din națională e dorit de Gigi Becali
FCSB a pus ochii pe "pariul" lui Mircea Lucescu! Titularul din națională e dorit de Gigi Becali
Schimbare de ultimă oră la FCSB: Nu va fi &icirc;n lot!
Schimbare de ultimă oră la FCSB: "Nu va fi în lot!"
ULTIMELE STIRI
Surprinzător! Unde a fost văzut Jerome Boateng după refuzul lui Bayern
Surprinzător! Unde a fost văzut Jerome Boateng după refuzul lui Bayern
FCSB - Petrolul, ora 20:30, LIVE TEXT. Campioana se poate apropia de play-off
FCSB - Petrolul, ora 20:30, LIVE TEXT. Campioana se poate apropia de play-off
Decizia luată de Ianis Hagi, după ce Panathinaikos a &icirc;nceput negocierile pentru transfer
Decizia luată de Ianis Hagi, după ce Panathinaikos a început negocierile pentru transfer
Marian Iancu, semnal de alarmă pentru Giulești după renașterea Craiovei: Nasol! Rapid o are grea!
Marian Iancu, semnal de alarmă pentru Giulești după renașterea Craiovei: "Nasol! Rapid o are grea!"
FCSB - Petrolul, echipe probabile! Analiza lui Dan Chilom + Cota la victorie a FCSB-ului + Ce rezultat domină &icirc;ntre cele două formații?
FCSB - Petrolul, echipe probabile! Analiza lui Dan Chilom + Cota la victorie a FCSB-ului + Ce rezultat domină între cele două formații?
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
UEFA, comunicat oficial: Gigi Becali și Mihai Stoica, suspendați

UEFA, comunicat oficial: Gigi Becali și Mihai Stoica, suspendați

Răsturnare de situație &icirc;nainte de Turcia - Rom&acirc;nia: FIFA va fi notificată

Răsturnare de situație înainte de Turcia - România: "FIFA va fi notificată"

Cu Daniel Pancu &icirc;n &bdquo;stand-by&rdquo;, CFR Cluj a semnat un nou antrenor: &bdquo;Bun venit!&rdquo;

Cu Daniel Pancu în „stand-by”, CFR Cluj a semnat un nou antrenor: „Bun venit!”

Ioan Becali anunță următorul mare transfer: Va juca &icirc;n Serie A poate chiar din ianuarie

Ioan Becali anunță următorul mare transfer: "Va juca în Serie A poate chiar din ianuarie"

Transfer stelar la Barcelona! Vedeta cu aproape 500 de goluri, așteptată pe Camp Nou

Transfer stelar la Barcelona! Vedeta cu aproape 500 de goluri, așteptată pe Camp Nou

Lucescu nu s-a abținut. Ce a putut să-i spună selecționerului din Kosovo &icirc;naintea posibilei finale de la baraj

Lucescu nu s-a abținut. Ce a putut să-i spună selecționerului din Kosovo înaintea posibilei finale de la baraj



Recomandarile redactiei
Decizia luată de Ianis Hagi, după ce Panathinaikos a &icirc;nceput negocierile pentru transfer
Decizia luată de Ianis Hagi, după ce Panathinaikos a început negocierile pentru transfer
Surprinzător! Unde a fost văzut Jerome Boateng după refuzul lui Bayern
Surprinzător! Unde a fost văzut Jerome Boateng după refuzul lui Bayern
Mehmet Topal a spus unde se va decide Turcia - Rom&acirc;nia: &rdquo;O spun clar&rdquo;
Mehmet Topal a spus unde se va decide Turcia - România: ”O spun clar”
FCSB - Petrolul, ora 20:30, LIVE TEXT. Campioana se poate apropia de play-off
FCSB - Petrolul, ora 20:30, LIVE TEXT. Campioana se poate apropia de play-off
Maghiarii mai dau o lovitură: se plătește o sumă impresionantă pentru &rdquo;noul Szoboszlai&rdquo;
Maghiarii mai dau o lovitură: se plătește o sumă impresionantă pentru ”noul Szoboszlai”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei Rom&acirc;niei. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei României. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu &icirc;ncasat de Olaru &icirc;n FCSB - Poli Iași. Vii să arăți cu degetul!?
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu încasat de Olaru în FCSB - Poli Iași. "Vii să arăți cu degetul!?"
Cipru - Rom&acirc;nia, de la 21:45 Echipe probabile + cota Rom&acirc;niei la victorie. Cine ne arbitrează + cine va fi titular &icirc;ntre buturi
Cipru - România, de la 21:45 Echipe probabile + cota României la victorie. Cine ne arbitrează + cine va fi titular între buturi
Evoluțiile excelente ale lui Daniel B&icirc;rligea, răsplătite! Atacantul FCSB-ului a sărit la 3,8 milioane euro
Evoluțiile excelente ale lui Daniel Bîrligea, răsplătite! Atacantul FCSB-ului a sărit la 3,8 milioane euro
CITESTE SI
Vreme rece, lapoviță și ninsoare &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod galben de ploi abundente &icirc;n zone din șase județe

stirileprotv Vreme rece, lapoviță și ninsoare în România. ANM a emis cod galben de ploi abundente în zone din șase județe

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

A &icirc;nceput campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

stirileprotv A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

Putin amenință cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: &bdquo;Poate fi baza unei soluții definitive&rdquo;

stirileprotv Putin amenință cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: „Poate fi baza unei soluții definitive”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!