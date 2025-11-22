Marea problemă a lui Darius Olaru! Planul lui Gigi Becali, dat peste cap

Roș-albaștrii se află pe locul nouă în Superliga și au 20 de puncte adunate în 16 partide și se află la cinci puncte de ultimul loc ce duce în play-off.

Scăderea de formă a echipei patronate de Gigi Becali îi va afecta și pe jucătorii pe care patronul FCSB-ului spera să ia sume importante.



Pierdere pentru Gigi Becali! Cota lui Darius Olaru o va lua în jos



Unul dintre jucătorii a cărui cotă o va scădea serios este Darius Olaru. Mijlocașul FCSB-ului a revenit în acest sezon după accidentarea serioasă la umăr, care l-a ținut departe de gazon jumătate de an.

Cătălin Cîmpian, reprezentantul Transfermarkt în România, a dezvăluit că Darius Olaru va avea o scădere simțitoare a cotei sale din cauza formei recente, dar și a vârstei lui.