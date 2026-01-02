Adrian Mutu (46 de ani) a avut o carieră impresionantă, întinsă pe parcursul a două decenii. A evoluat pentru unele dintre cele mai importante forțe ale fotbalului de la începutul anilor 2000, a marcat zeci de goluri și a stabilit recorduri după recorduri.



Adrian Mutu și-a fixat cota: ”Atât aș valora acum”



În 2003, ”Briliantul” a fost cumpărat de Chelsea pentru 23.000.000 de euro de la Parma. La clubul din Serie A a stat un singur sezon și a adunat 22 de reușite și 12 pase decisive în 36 de partide, propulsând, astfel, mutarea în Premier League.



În contextul sumelor uriașe vehiculate astăzi, Adrian Mutu a fost întrebat în cadrul unui interviu pentru Sport.ro ce sumă ar fi valorat astăzi, având în vedere că acum 24 de ani Chelsea plătea 23 de milioane pentru serviciile sale.



”Nu știu, dar am văzut ceva în ziar sau la televizor... Cineva făcea o socoteală și ajungea undeva la 100 de milioane. Dacă am valorat atunci 23, acum 24 de ani, probabil că acum ar fi fost de patru ori mai mult”, a spus Adrian Mutu.



Documentarul Il Fenomeno - Povestea unui Superstar este pe VOYO



”Il Fenomeno” este mai mult decât un documentar sportiv. Este portretul sincer, intens și atent nuanțat al unuia dintre cei mai iubiți și controversați fotbaliști din istoria României. Adrian Mutu. Jucătorul care a fascinat Italia, a impresionat Europa și a trăit o viață la limita dintre glorie și prăbușire.



Printre numeroasele sale performanțe, Adrian Mutu deține recordul de cele mai multe reușite ale românilor în Serie A, 103 goluri, și împarte, cu 35 de reușite în 78 de selecții, prima poziție în topul golgheterilor de la naționala României alături de Gheorghe Hagi, idolul său din copilărie.



”Briliantul” s-a retras în 2016 după o carieră de 20 de ani la cel mai înalt nivel. De atunci, a intrat în lumea antrenoratului și dirijat echipe precum Rapid, CFR Cluj, Neftchi Baku, Voluntari, Petrolul, FCU Craiova, Wahda Reserve, dar și naționala U21 în perioada 2020/21.



Cifrele lui Adrian Mutu