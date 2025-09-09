Cipru - Romania, de la 21:45 Echipe probabile + cota României la victorie. Cine ne arbitrează + cine va fi titular între buturi

Cipru - Romania, de la 21:45 Echipe probabile + cota Rom&acirc;niei la victorie. Cine ne arbitrează + cine va fi titular &icirc;ntre buturi CM 2026
Cipru - România, de la 21:45, în Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

de Dan Chilom

Cipru - România, cote pariuri. Analiza lui Dan Chilom

Din “Salvatore della patria”, Mircea Lucescu a devenit, în scurt timp, ținta jurnaliștilor români, ba chiar al ironiilor aș putea spune. Societatea românească se pricepe extraordinar de bine la a tăvăli o persoană care, la un moment dat, nu mai este la nivelul așteptărilor publicului larg. Din motive obiective. Cu toate astea, valoarea lui Mircea Lucescu nu poate fi pusă de nimeni la îndoială, asta e cert, chiar dacă, câteodată, și “Nea’ Mircea” are derapajele lui. 

Focusul nostru, al tuturor, trebuie să fie doar pe cele 3 puncte din meciul de la Nicosia. 

Care sunt obligatorii pentru a putea spera încontinuare măcar la poziția secundă a Grupei H.

Cipru - România | Echipe probabile 

Cipru- sistem: 1-4-3-3

Freitas – Loizou, Laifis, Pileas, Shikkis – Tzionis, Kastanos, Charalampous – Artymatas, Pittas, Foti

Selecţioner: Apostolos Mantzios

România - sistem:1-4-3-3

Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – Răzvan Marin, Șut, Stanciu – Man, Drăguș, Baiaram.

Selecţioner: Mircea Lucescu

După gafa lui Moldovan din amicalul cu Canada, pierdut cu 0-3, Mircea Lucescu a declarat că este foarte posibil să-l vedem tot pe portarul lui Oviedo între buturile naționalei, la meciul din Cipru. 

  • Baiaram pare a fi surpriza selecționerului din “primul 11”.

În tur, la București, România s-a impus cu 2-0. Golurile au fost marcate de Man și Tănase. 

România este favorită la victorie, dar are o cotă destul de mare, care este în urcare. La unele case de pariuri, aceasta ajunge și la 1.78.

Naționala noastră are trei victorii la rând împotriva echipei similare a Ciprului. 

Ciprioții ocupă in momentul actual poziția 128 în lume, conform clasamentul FIFA. România este pe 48. 

Victoria Ciprului, ajunge la unele case de pariuri și la 5.50. 

Partida va fi condusă la centru de slovenul Matej Jug, de 44 de ani, arbitru care acordă în medie 4,80 cartonașe galbene, și 0,27 roșii. 

Partida se va juca pe GSP Stadium din Nicosia, o arenă cu 22000 de locuri. 

