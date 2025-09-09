Cipru - Romania, de la 21:45 Echipe probabile + cota României la victorie. Cine ne arbitrează + cine va fi titular între buturi

de Dan Chilom

Cipru - România, cote pariuri. Analiza lui Dan Chilom



Din “Salvatore della patria”, Mircea Lucescu a devenit, în scurt timp, ținta jurnaliștilor români, ba chiar al ironiilor aș putea spune. Societatea românească se pricepe extraordinar de bine la a tăvăli o persoană care, la un moment dat, nu mai este la nivelul așteptărilor publicului larg. Din motive obiective. Cu toate astea, valoarea lui Mircea Lucescu nu poate fi pusă de nimeni la îndoială, asta e cert, chiar dacă, câteodată, și “Nea’ Mircea” are derapajele lui.



Focusul nostru, al tuturor, trebuie să fie doar pe cele 3 puncte din meciul de la Nicosia.

Care sunt obligatorii pentru a putea spera încontinuare măcar la poziția secundă a Grupei H.

