Patru mutări urgente cerute la Universitatea Craiova după realizarea eventului: „Nu contează cine iese!”

Fost jucător în echipa care a adus ultimul event în Bănie, în 1991, antrenorul în vârstă de 58 de ani consideră că echipa finanțată de Mihai Rotaru are nevoie de mutări importante pe piața transferurilor pentru a-și păstra supremația pe plan intern.

La o zi după victoria categorică, scor 5-0, obținută în fața celor de la U Cluj , succes care a definitivat câștigarea campionatului și a Cupei pentru Universitatea Craiova , discuțiile se mută deja către stagiunea viitoare. Eugen Neagoe a lăudat parcursul alb-albaștrilor, dar a ținut să sublinieze faptul că oltenii trebuie deja să se gândească la întărirea lotului pentru sezonul viitor.

Întăriri masive pentru campioni

Potrivit tehnicianului (care a pregătit-o ultima oară pe Petrolul Ploiești) aducerea unor fotbaliști capabili să ridice nivelul echipei este o prioritate, indiferent de numele celor care ar putea părăsi echipa.

„Niciodată nu este lotul perfect. Tot timpul trebuie să aduci îmbunătățiri. Și nu e complicat deloc să aduci titulari, dacă transferi jucători mai valoroși. Asta este ideea. Nu contează cine iese din echipă, important este ca tu să aduci jucători mai valoroși, să ridici nivelul

Cu siguranță Craiova are nevoie de jucători, dacă îți amintești și cum au arătat în alte meciuri, nu doar aseară. Din punctul meu de vedere, are nevoie de 4 fotbaliști. Dar mă opresc aici. I-aș spune, dar nu vreau să o zic și public”, a transmis Eugen Neagoe, potrivit GSP.

Fostul tehnician din Bănie este de părere că Mora și Baiaram au contribuit decisiv la performanțele echipei în acest sezon, subliniind în același timp că Adrian Rus a oferit stabilitate în centrul apărării, în timp ce Anzor a avut evoluții constante la mijlocul terenului.

„La începutul campionatului, cred că cei mai în formă jucători au fost Mora și Baiaram. Din ianuarie încoace, cred că Adi Rus a fost unul dintre jucătorii foarte importanți ai Craiovei. Cred că a adus foarte mult echilibru acolo, în zona centrală a apărării. Și nu în ultimul rând, Anzor, care la mijloc este un jucător de un echilibru fantastic. Sigur, în continuare și Mora, și Bancu au fost foarte importanți pentru echipă”, a mai spus Neagoe.