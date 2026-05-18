Patru mutări urgente cerute la Universitatea Craiova după realizarea eventului: „Nu contează cine iese!”

Patru mutări urgente cerute la Universitatea Craiova după realizarea eventului: „Nu contează cine iese!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

La scurt timp după ce Universitatea Craiova și-a adjudecat eventul, Eugen Neagoe a analizat situația lotului trupei din Bănie și i-a oferit câteva sfaturi lui Mihai Rotaru.

TAGS:
Eugen NeagoeUniversitatea CraiovaSuperliga
Din articol

La o zi după victoria categorică, scor 5-0, obținută în fața celor de la U Cluj, succes care a definitivat câștigarea campionatului și a Cupei pentru Universitatea Craiova, discuțiile se mută deja către stagiunea viitoare. Eugen Neagoe a lăudat parcursul alb-albaștrilor, dar a ținut să sublinieze faptul că oltenii trebuie deja să se gândească la întărirea lotului pentru sezonul viitor.

Fost jucător în echipa care a adus ultimul event în Bănie, în 1991, antrenorul în vârstă de 58 de ani consideră că echipa finanțată de Mihai Rotaru are nevoie de mutări importante pe piața transferurilor pentru a-și păstra supremația pe plan intern.

  • Neagoe
×
Eugen Neagoe anunță schimbări la Gloria Buzău: ”Vor veni doi jucători!”
ÎNAPOI LA ARTICOL

Întăriri masive pentru campioni

Potrivit tehnicianului (care a pregătit-o ultima oară pe Petrolul Ploiești) aducerea unor fotbaliști capabili să ridice nivelul echipei este o prioritate, indiferent de numele celor care ar putea părăsi echipa.

„Niciodată nu este lotul perfect. Tot timpul trebuie să aduci îmbunătățiri. Și nu e complicat deloc să aduci titulari, dacă transferi jucători mai valoroși. Asta este ideea. Nu contează cine iese din echipă, important este ca tu să aduci jucători mai valoroși, să ridici nivelul

Cu siguranță Craiova are nevoie de jucători, dacă îți amintești și cum au arătat în alte meciuri, nu doar aseară. Din punctul meu de vedere, are nevoie de 4 fotbaliști. Dar mă opresc aici. I-aș spune, dar nu vreau să o zic și public”, a transmis Eugen Neagoe, potrivit GSP.

Fostul tehnician din Bănie este de părere că Mora și Baiaram au contribuit decisiv la performanțele echipei în acest sezon, subliniind în același timp că Adrian Rus a oferit stabilitate în centrul apărării, în timp ce Anzor a avut evoluții constante la mijlocul terenului.

„La începutul campionatului, cred că cei mai în formă jucători au fost Mora și Baiaram. Din ianuarie încoace, cred că Adi Rus a fost unul dintre jucătorii foarte importanți ai Craiovei. Cred că a adus foarte mult echilibru acolo, în zona centrală a apărării. Și nu în ultimul rând, Anzor, care la mijloc este un jucător de un echilibru fantastic. Sigur, în continuare și Mora, și Bancu au fost foarte importanți pentru echipă”, a mai spus Neagoe.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Câți bani încasează Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a reușit eventul
Câți bani încasează Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a reușit eventul
”A cui este echipa asta?” Mihai Rotaru, patronul campioanei Universitatea Craiova, a dat răspunsul
”A cui este echipa asta?” Mihai Rotaru, patronul campioanei Universitatea Craiova, a dat răspunsul
Decizia radicală luată de Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a fost ”zdrobită” de U Cluj
Decizia radicală luată de Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a fost ”zdrobită” de U Cluj
ULTIMELE STIRI
El e fotbalistul pe care îl vrea Deco la Barcelona! Transferul e fabulos și se face pentru 100 de milioane de euro
El e fotbalistul pe care îl vrea Deco la Barcelona! Transferul e fabulos și se face pentru 100 de milioane de euro
S-a aflat suma! Câte milioane de euro plătește Real Madrid pentru a-l readuce pe Jose Mourinho
S-a aflat suma! Câte milioane de euro plătește Real Madrid pentru a-l readuce pe Jose Mourinho
Jackpot! Rotaru a stabilit primele de titlu: jucătorii Craiovei, „îngropați“ în bani
Jackpot! Rotaru a stabilit primele de titlu: jucătorii Craiovei, „îngropați“ în bani
Campionul absolut Simone Tempestini a câștigat dramatic Raliul Argeșului, după un duel spectaculos cu Norbert Maior decis pe ultima probă specială
Campionul absolut Simone Tempestini a câștigat dramatic Raliul Argeșului, după un duel spectaculos cu Norbert Maior decis pe ultima probă specială
Nu îl prinde pe Jose Mourinho! Real Madrid i-a anunțat plecarea
Nu îl prinde pe Jose Mourinho! Real Madrid i-a anunțat plecarea
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Cum arată Carlos Fernandes la 46 de ani: portarul excentric de la FCSB

Cum arată Carlos Fernandes la 46 de ani: portarul excentric de la FCSB

Chelsea, prim transfer surprinzător în era Xabi Alonso! Londonezii plătesc 55 de milioane de euro pentru portarul momentului

Chelsea, prim transfer surprinzător în era Xabi Alonso! Londonezii plătesc 55 de milioane de euro pentru portarul momentului



Recomandarile redactiei
El e fotbalistul pe care îl vrea Deco la Barcelona! Transferul e fabulos și se face pentru 100 de milioane de euro
El e fotbalistul pe care îl vrea Deco la Barcelona! Transferul e fabulos și se face pentru 100 de milioane de euro
FCSB, perspective sumbre: „E departe! Știți ce a realizat Gigi?“
FCSB, perspective sumbre: „E departe! Știți ce a realizat Gigi?“
Jackpot! Rotaru a stabilit primele de titlu: jucătorii Craiovei, „îngropați“ în bani
Jackpot! Rotaru a stabilit primele de titlu: jucătorii Craiovei, „îngropați“ în bani
S-a aflat suma! Câte milioane de euro plătește Real Madrid pentru a-l readuce pe Jose Mourinho
S-a aflat suma! Câte milioane de euro plătește Real Madrid pentru a-l readuce pe Jose Mourinho
Coșmarul lui Reghecampf: fotbal printre capre și ruine! Imaginile sosite din Sudan, terifiante
Coșmarul lui Reghecampf: fotbal printre capre și ruine! Imaginile sosite din Sudan, terifiante
Alte subiecte de interes
Ce spune Eugen Neagoe despre revenirea la Universitatea Craiova: ”Sunt sincer”
Ce spune Eugen Neagoe despre revenirea la Universitatea Craiova: ”Sunt sincer”
Reacție oficială de la FC Argeș, după ce Eugen Neagoe a bătut palma cu Petrolul Ploiești
Reacție oficială de la FC Argeș, după ce Eugen Neagoe a bătut palma cu Petrolul Ploiești
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

stirileprotv Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

stirileprotv Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

„Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

stirileprotv „Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!