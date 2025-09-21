Arădenii au deschis scorul în minutul 50, prin autogolul lui Marcus Coco, dar bucuria acestora nu a durat mult. CFR a restabilit egalitatea zece minute mai târziu, prin Lorenzo Biliboc.



Ce notă a primit Kurt Zouma după debutul la CFR Cluj



Meciul a marcat și debutul lui Kurt Zouma la CFR Cluj. Francezul a fost adus cu surle și trâmbițe în această vară, cu un CV impresionant, pe care se află Chelsea și West Ham, dar și trofee precum Premier League sau UEFA Champions League.



Andrea Mandorlini l-a aruncat în joc pe Zouma în minutul 80, în locul lui Marcus Coco, iar pentru prestația sa portalul Sofascore i-a acordat nota 6.5.



Kurt Zouma (30 de ani), fostul jucător de la Chelsea și West Ham, a semnat un contract valabil pentru două seozane cu CFR Cluj. Fostul câștigător de Premier League, Champions League și Conference League vine în Superligă cu o cotă de piață de zece milioane de euro, cu care devine automat cel mai ”valoros” jucător din campionatul nostru, potrivit site-urilor de specialitate.



CFR Cluj, un nou pas greșit în Superligă



După acest rezultat de egalitate, CFR Cluj a ajuns pe locul 11, cu opt puncte, peste Hermannstadt și FCSB, dar cu un meci în minus. De partea cealaltă, UTA este pe locul șapte, cu 15 puncte.



În următoarea etapă, CFR Cluj va juca derby-ul cu Universitatea Cluj, în deplasare, iar UTA va primi vizita celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc.

