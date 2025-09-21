Ardelenii primesc vizita arădenilor duminică, de la ora 18:15, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”, într-un meci care va conta pentru etapa cu numărul 10 din sezonul regulat al Superligii României.



”Centralul” partidei va fi Andrei Chivulete. El va fi acompaniat de tușierii Mircea Grigoriu și Andrei Constantinescu. Marcel Bîrsan și Iuliana Demeterscu vor fi la camera VAR. Marius Omuț va fi arbitrul de rezervă, iar Sovre Octavian, observatorul partidei.



CFR Cluj - UTA, LIVE TEXT de la 18:15 | Ardelenii au mare nevoie de victorie



După nouă etape, UTA se situează pe locul șapte cu 14 puncte. Trei victorii, cinci rezultate de egalitate și o înfrângere au consemnat până în clipa de față arădenii.



CFR Cluj, cu un meci în minus față de UTA, se află pe locul 11 cu șapte puncte. O victorie, patru remize și trei eșecuri a înregistrat echipa lui Andrea Mandorlini.



Cum arată clasamentul

