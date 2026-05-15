Swiatek, mulțumită după eșecul memorabil cu Svitolina. Ucraineanca revine în finala turneului de la Roma după opt ani

Iga Swiatek a înregistrat o scădere notabilă de formă după ce numele său a ocupat un loc în titlurile multor publicații importante din întreaga lume.

Depistată pozitiv la substanța trimetazidină - prin contaminare, în urma consumului de melatonină -, poloneza a pierdut prima poziție a clasamentului WTA, de care o despart, în prezent, peste 3,000 de puncte.

Iga Swiatek, în revenire, după un regres major: prima semifinală jucată în 2026 a venit abia în luna mai

Singurul mare succes al Igăi Swiatek din ultimele 12 luni a fost victoria din turneul de la Wimbledon - prima a carierei -, semnată după o finală încheiată cu un scor neverosimil: 6-0, 6-0 împotriva Amandei Anisimova.

În 2026, Swiatek a pierdut deja nouă partide oficiale, dintr-un total de douăzeci și șapte disputate, o bornă îngrijorătoare pentru standardele afișate în sezoanele precedente.

De fapt, până să joace turneul WTA 1000 de la Roma, Swiatek nu s-a calificat în nicio semifinală de competiție, în acest an. Cele mai bune performanțe au fost atinse de poloneză în Openul Australian și la Indian Wells, unde a ajuns până în faza sferturilor de finală.

Elina Svitolina a eliminat-o pe Iga Swiatek nu doar în faza ultimelor opt jucătoare ale turneului WTA 1000 din California, ci și în capitala Italiei.

După un eșec scor 6-4, 2-6, 6-2 în fața Svitolinei, Swiatek s-a felicitat însă și nu crede că e momentul pentru o mare tristețe.

„Din perspectiva modului în care m-am simțit în America, acest turneu din Roma e un pas înainte pentru mine. Sigur, îmi doresc mai mult, dar să joc tenis mi-a adus plăcere. Acest lucru nu e atât de evident și nu ar trebui să fie luat de-a gata,” s-a pronunțat Swiatek, după această înfrângere, notează Dominik Senkowski.

Elina Svitolina, pentru a treia oară în finala de la Roma. Le-a câștigat pe primele două

De partea opusă, Elina Svitolina a celebrat revenirea în finala turneului de la Roma, după opt ani.

La 31 de ani, Svitolina vrea al treilea trofeu de campioană pe zgura din capitala Italiei, după titlurile cucerite în 2017 și în 2018.

În turneele de mare șlem, jucătoarea din Ucraina nu a reușit încă să iasă campioană, performanță bifată deja de două ori de Cori Gauff, adversara din finala de la Roma.

