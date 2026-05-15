De asta e număr unu mondial. Iga Swiatek, reacție de mare campioană după ce a ratat semifinalele US Open

Iga Swiatek a înregistrat o scădere notabilă de formă după ce numele său a ocupat un loc în titlurile multor publicații importante din întreaga lume.

Depistată pozitiv la substanța trimetazidină - prin contaminare, în urma consumului de melatonină -, poloneza a pierdut prima poziție a clasamentului WTA, de care o despart, în prezent, peste 3,000 de puncte.

Iga Swiatek, în revenire, după un regres major: prima semifinală jucată în 2026 a venit abia în luna mai

Singurul mare succes al Igăi Swiatek din ultimele 12 luni a fost victoria din turneul de la Wimbledon - prima a carierei -, semnată după o finală încheiată cu un scor neverosimil: 6-0, 6-0 împotriva Amandei Anisimova.

În 2026, Swiatek a pierdut deja nouă partide oficiale, dintr-un total de douăzeci și șapte disputate, o bornă îngrijorătoare pentru standardele afișate în sezoanele precedente.

De fapt, până să joace turneul WTA 1000 de la Roma, Swiatek nu s-a calificat în nicio semifinală de competiție, în acest an. Cele mai bune performanțe au fost atinse de poloneză în Openul Australian și la Indian Wells, unde a ajuns până în faza sferturilor de finală.