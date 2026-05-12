La finalul lunii martie, Petrolul a decis să apeleze din nou la Mehmet Topal (40 de ani), turcul care i-a mai pregătit pe ploieșteni în două mandate (iulie 2024 - decembrie 2024 și martie 2025 - mai 2025).

Topal a semnat un contract până la finalul sezonului și a stat pe banca Petrolului în șase meciuri până acum. A pierdut unul singur, 1-3 pe terenul FCSB-ului, în rest fiind bifate două victorii și trei remize.

Viitor incert, la Ploiești

Așadar, acesta este al treilea mandat al lui Topal la Petrolul. Prima experiență pe banca ploieștenilor a început în vara lui 2024, dar există o legătură specială între cele două părți. Turcul este varianta perfectă pentru ploieșteni, arătând că poate schimba repede imaginea echipei. Chiar și așa însă, nu este clar ce se va întâmpla din vară!

Din informațiile Sport.ro, în acest moment, este o incertitudine totală în ceea ce privește prelungirea contractului cu Topal. De altfel, viitorul incert cu care se confruntă Petrolul e și motivul pentru care a fost semnat un contract de doar câteva luni cu tehnicianul de 40 de ani.