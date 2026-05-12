EXCLUSIV Haos la un club din Superliga: nu e clar ce se întâmplă, nici dacă rămâne în primul eșalon, nici dacă retrogradează!

Haos la un club din Superliga: nu e clar ce se întâmplă, nici dacă rămâne în primul eșalon, nici dacă retrogradează! Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Avem un campionat intern cu foarte multe formații „muribunde“.

TAGS:
Petrolul PloiestiMehmet Topal
Din articol

La finalul lunii martie, Petrolul a decis să apeleze din nou la Mehmet Topal (40 de ani), turcul care i-a mai pregătit pe ploieșteni în două mandate (iulie 2024 - decembrie 2024 și martie 2025 - mai 2025).

Topal a semnat un contract până la finalul sezonului și a stat pe banca Petrolului în șase meciuri până acum. A pierdut unul singur, 1-3 pe terenul FCSB-ului, în rest fiind bifate două victorii și trei remize.

Viitor incert, la Ploiești

Așadar, acesta este al treilea mandat al lui Topal la Petrolul. Prima experiență pe banca ploieștenilor a început în vara lui 2024, dar există o legătură specială între cele două părți. Turcul este varianta perfectă pentru ploieșteni, arătând că poate schimba repede imaginea echipei. Chiar și așa însă, nu este clar ce se va întâmpla din vară!

Din informațiile Sport.ro, în acest moment, este o incertitudine totală în ceea ce privește prelungirea contractului cu Topal. De altfel, viitorul incert cu care se confruntă Petrolul e și motivul pentru care a fost semnat un contract de doar câteva luni cu tehnicianul de 40 de ani.

Mehmet Topal, viitor incert, la Petrolul Ploiești

  • Mehmet topal
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

E posibil ca Topal – Petrolul să devină o „telenovelă cu multe episoade“, la cum se conturează lucrurile, la fel ca în cazul Nicolo Napoli – FCU Craiova. Nimic nu este limpede la Ploiești, în acest moment, nefiind clar cum se va contura strategia pentru întrecerea următoare, pentru că salvarea de la retrogradare nu a fost, momentan, bifată și din punct de vedere matematic.

În funcție de acest aspect, se va lua o decizie și în privința viitorului actualului antrenor. Din informațiile Sport.ro, Topal nu ar fi tentat, la cum se pune problema în acest moment, să facă pasul cu echipa în Liga 2, în cazul retrogradării. Dar există multă încredere în rândul conducerii, staffului tehnic, jucătorilor și suporterilor că Petrolul va rămâne în Superliga României.

Cu toate acestea, dacă „lupii galbeni“ vor evita retrogradarea, nici atunci nu este nimic sigur legat de continuarea colaborării cu antrenorul turc. Asta în ciuda faptului că suporterii își doresc foarte mult ca, în sfârșit, Topal să primească un contract pe termen lung, pe câteva sezoane, și să și accepte propunerea.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șeful ANAF: Datorii la buget de 2,3 miliarde lei nu pot fi recuperate pentru că firmele datornice nu mai au cont bancar
Șeful ANAF: Datorii la buget de 2,3 miliarde lei nu pot fi recuperate pentru că firmele datornice nu mai au cont bancar
ARTICOLE PE SUBIECT
FC Botoșani - Petrolul Ploiești 1-1! Moldovenii vor juca barajul cu FCSB
FC Botoșani - Petrolul Ploiești 1-1! Moldovenii vor juca barajul cu FCSB
Mehmet Topal, tranșant după Petrolul - UTA: „Nu stăm să plângem ca un copil”
Mehmet Topal, tranșant după Petrolul - UTA: „Nu stăm să plângem ca un copil”
Adrian Mihalcea a stabilit obiectivul pentru UTA după egalul cu Petrolul: „E destul de dificil”
Adrian Mihalcea a stabilit obiectivul pentru UTA după egalul cu Petrolul: „E destul de dificil”
ULTIMELE STIRI
Sancțiuni uriașe după Slavia - Sparta și meci pierdut la masa verde! Lupta la titlu din Cehia, aruncată în aer
Sancțiuni uriașe după Slavia - Sparta și meci pierdut la masa verde! Lupta la titlu din Cehia, aruncată în aer
Atacantul cu 3 goluri convocat de Hagi la națională, la un punct de retrogradare înaintea ultimei etape!
Atacantul cu 3 goluri convocat de Hagi la națională, la un punct de retrogradare înaintea ultimei etape!
FC Voluntari - Sepsi OSK pentru Superligă, pe Sport.ro! Putem afla a doua echipă promovată matematic
FC Voluntari - Sepsi OSK pentru Superligă, pe Sport.ro! Putem afla a doua echipă promovată matematic
Bomba zilei! Italia, pe cale să ajungă pe mâna unui antrenor uriaș! „Niciodată să nu spui niciodată“
Bomba zilei! Italia, pe cale să ajungă pe mâna unui antrenor uriaș! „Niciodată să nu spui niciodată“
„Nu ți-e rușine?” Boris Becker, contrat public de fosta soție. Gestul nechibzuit făcut după ieșirea din închisoare
„Nu ți-e rușine?” Boris Becker, contrat public de fosta soție. Gestul nechibzuit făcut după ieșirea din închisoare
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT! Adrian Mihalcea pleacă de la UTA și semnează cu o rivală din Superliga

OUT! Adrian Mihalcea pleacă de la UTA și semnează cu o rivală din Superliga

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Gigi Becali a dat ordinul ca antrenorul să fie ofertat: ”I-am spus lui MM să vorbească cu el!”

Gigi Becali a dat ordinul ca antrenorul să fie ofertat: ”I-am spus lui MM să vorbească cu el!”

Cea mai sexy fotbalistă își pune fanii pe jar! Videoclipul care i-a dat gata pe urmăritori: "Sunt obsedat!"

Cea mai sexy fotbalistă își pune fanii pe jar! Videoclipul care i-a dat gata pe urmăritori: "Sunt obsedat!"

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"



Recomandarile redactiei
Sancțiuni uriașe după Slavia - Sparta și meci pierdut la masa verde! Lupta la titlu din Cehia, aruncată în aer
Sancțiuni uriașe după Slavia - Sparta și meci pierdut la masa verde! Lupta la titlu din Cehia, aruncată în aer
„Nu ți-e rușine?” Boris Becker, contrat public de fosta soție. Gestul nechibzuit făcut după ieșirea din închisoare
„Nu ți-e rușine?” Boris Becker, contrat public de fosta soție. Gestul nechibzuit făcut după ieșirea din închisoare
Simone Biles a postat pozele după operația de mărire a sânilor!
Simone Biles a postat pozele după operația de mărire a sânilor!
FCSB, forțată să schimbe jucătorul U21 la baraj! Diagnosticul primit de Matei Popa
FCSB, forțată să schimbe jucătorul U21 la baraj! Diagnosticul primit de Matei Popa
Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"
Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"
Alte subiecte de interes
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Petrolul și-a anunțat noul transfer: ”Bun venit!”
Petrolul și-a anunțat noul transfer: ”Bun venit!”
Chemat de urgență! Ce se întâmplă cu Mehmet Topal, după ce Petrolul a fost umilită de Dinamo
Chemat de urgență! Ce se întâmplă cu Mehmet Topal, după ce Petrolul a fost umilită de Dinamo
Petrolul Ploiești - Gloria Buzău 0-0! "Lupii galbeni" încheie la egalitate un meci noroios
Petrolul Ploiești - Gloria Buzău 0-0! "Lupii galbeni" încheie la egalitate un meci noroios
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!