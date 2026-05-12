La finalul lunii martie, Petrolul a decis să apeleze din nou la Mehmet Topal (40 de ani), turcul care i-a mai pregătit pe ploieșteni în două mandate (iulie 2024 - decembrie 2024 și martie 2025 - mai 2025).
Topal a semnat un contract până la finalul sezonului și a stat pe banca Petrolului în șase meciuri până acum. A pierdut unul singur, 1-3 pe terenul FCSB-ului, în rest fiind bifate două victorii și trei remize.
Viitor incert, la Ploiești
Așadar, acesta este al treilea mandat al lui Topal la Petrolul. Prima experiență pe banca ploieștenilor a început în vara lui 2024, dar există o legătură specială între cele două părți. Turcul este varianta perfectă pentru ploieșteni, arătând că poate schimba repede imaginea echipei. Chiar și așa însă, nu este clar ce se va întâmpla din vară!
Din informațiile Sport.ro, în acest moment, este o incertitudine totală în ceea ce privește prelungirea contractului cu Topal. De altfel, viitorul incert cu care se confruntă Petrolul e și motivul pentru care a fost semnat un contract de doar câteva luni cu tehnicianul de 40 de ani.
E posibil ca Topal – Petrolul să devină o „telenovelă cu multe episoade“, la cum se conturează lucrurile, la fel ca în cazul Nicolo Napoli – FCU Craiova. Nimic nu este limpede la Ploiești, în acest moment, nefiind clar cum se va contura strategia pentru întrecerea următoare, pentru că salvarea de la retrogradare nu a fost, momentan, bifată și din punct de vedere matematic.
În funcție de acest aspect, se va lua o decizie și în privința viitorului actualului antrenor. Din informațiile Sport.ro, Topal nu ar fi tentat, la cum se pune problema în acest moment, să facă pasul cu echipa în Liga 2, în cazul retrogradării. Dar există multă încredere în rândul conducerii, staffului tehnic, jucătorilor și suporterilor că Petrolul va rămâne în Superliga României.
Cu toate acestea, dacă „lupii galbeni“ vor evita retrogradarea, nici atunci nu este nimic sigur legat de continuarea colaborării cu antrenorul turc. Asta în ciuda faptului că suporterii își doresc foarte mult ca, în sfârșit, Topal să primească un contract pe termen lung, pe câteva sezoane, și să și accepte propunerea.