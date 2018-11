Man, cale LIBERA catre un transfer spectaculos! Becali are inlocuitorul pregatit: mutare de 1 MILION

Dennis Man are sansa unui transfer urias in pauza de iarna.

Unul dintre cei mai buni jucatori de la FCSB in ultima perioada, Dennis Man poate fi vandut pe o suma imensa in pauza de iarna. In locul lui Man, Becali il vrea pe Darius Olaru de la Gaz Metan, pustiul care a marcat recent un gol fantastic pentru nationala de tineret in amicalul cu Belgia. Mutarea l-ar costa pana la 1 milion de euro pe Becali.

Recent, Darius Olaru spunea intr-un interviu pentru Sport.ro ca viseaza sa joace peste hotare.

"Eu vreau sa plec in strainatate, dar asta nu depinde numai de mine. Mi-ar palcea sa joc in Spania, cred ca mi se potriveste cel mai bine", a spus Darius Olaru pentru Sport.ro.

Man e jucatorul cu care Becali vrea sa se imbogateasca. Presa turca anunta ca Fenerbahce a intrat pe fir pentru atacantul monitorizat de Manchester United.

"Probabil ca nu o sa-l vanda niciodata cu 150 de milioane. Undeva pe la 11-15 milioane este suma maxima cu care se poate vinde un jucator din Romania", e de parere Ana Maria Prodan.

"Depinde si de ce bani se obtin. Daca se obtine o suma de transfer pentru Gigi, atunci e ok. Daca nu este suma de transfer dorita de Gigi, atunci nu se poate face in iarna" a mai spus ea.