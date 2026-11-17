Atacantul francez a confirmat, într-un interviu pentru GSP.ro, că a negociat cu Orenburg, formație din Rusia: „Da, acele zvonuri au fost parțial adevărate. Am fost foarte aproape să plec, dar, până la urmă, am rămas”, a declarat fotbalistul.

În ultimele zile ale perioadei de mercato, rușii au oferit peste 600.000 de euro pentru transferul său. Dinamo nu a acceptat propunerea, iar președintele Andrei Nicolescu considera că suma solicitată de club era prea mică.

Karamoko: „Cred că ne putem lupta pentru un trofeu”

Acum, Karamoko spune că este mulțumit la Dinamo și își dorește să câștige un trofeu alături de „câini”.

„Mă simt foarte bine la club în acest moment. Avem o echipă extraordinară în acest sezon și cred că putem câștiga ceva sau, cel puțin, ne putem lupta pentru un trofeu. Îmi doresc să rămân concentrat și să încerc să câștig ceva cu Dinamo la finalul sezonului. Vreau să ajut echipa în continuare”, a mai spus atacantul.

Karamoko a ajuns în Ștefan cel Mare în vara lui 2025, liber de contract. În sezonul precedent a marcat de șapte ori și a oferit o pasă decisivă. În actuala stagiune a înscris în meciurile cu Rapid și Corvinul și a oferit două pase decisive, cu U Cluj și Farul.