Cu puțin timp înaintea partidei, un număr mare de jandarmi s-a poziționat în apropierea sectorului rezervat fanilor români. Ulterior, susținătorii gazdelor au aprins torțe chiar la intrarea în arenă, fără însă a scanda împotriva naționalei României.

Pe arena Bilino Polje din Zenica, efectivele de ordine și suporterii locali au apărut în zona stadionului cu câteva ore înainte de fluierul de start.

Explicația lui Adrian Iencsi după al doilea eșec la rând în Elite League: „Nu pot fi supărat”

Explicația lui Adrian Iencsi după al doilea eșec la rând în Elite League: „Nu pot fi supărat”

Gică Hagi, all-in la Zenica! Cum arată primul ”11” al României pentru meciul cu Bosnia

„Tricolorii” au nevoie de o victorie

Meciul contează pentru clasamentul final, deoarece „tricolorii” au nevoie de o victorie pentru a păstra șanse de a evita locul al patrulea, ultimul. Echipa pregătită de Gică Hagi abordează această deplasare după succesul obținut pe teren propriu, la București, scor 2-1, în fața Poloniei.

De partea cealaltă, formația gazdă urmărește să își păstreze invincibilitatea în duelurile directe cu România, după ce s-a impus luna trecută la București cu scorul de 4-2, în partida tur. De asemenea, bosniacii au câștigat cu 3-1 și confruntarea disputată anul trecut, tot la Zenica, în ultima etapă a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, un joc marcat la acel moment de tensiuni în tribune.

Pentru acest ultim joc din grupă, selecționerul Gheorghe Hagi are la dispoziție următorul lot format din 23 de jucători:

Portari: 1. Târnovanu, 12. Hindrich, 16. L. Popescu

Fundași: 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 4. Coubiș, 5. Ghiță, 6. Screciu, 11. Bancu, 13. M. Ilie, 15. Eissat, 23. Strata

Mijlocași: 8. Cicâldău, 17. Cîrjan, 18. R. Marin, 19. Corbu, 22. V. Dragomir

Atacanți: 7. Coman, 9. Bîrligea, 10. Hagi, 14. R. Ilie, 20. Man, 21. Moruțan