Imediat după terminarea meciului cu Polonia de la București, care a adus prima victorie a României la această ediție din Nations League, Gică Popescu a avut o recomandare pentru selecționerul nostru.

„Sper ca Gică să nu schimbe primul 11 în totalitate, să lase anumiți jucători care au făcut un meci extraordinar“, a transmis fostul căpitan al naționalei cu referire la meciul Bosnia – România din această seară (ora 21:45). Iar Hagi a ținut cont de ce a spus fostul său coechipier. Sport.ro a arătat aici primul 11 pe care îl va miza selecționerul României, la Zenica.

Sunt, într-adevăr, puține modificări față de partida cu Polonia de la București. Trei, în total. Dintre care una forțată. Pentru că Băluță, suspendat după cartonașul galben luat sâmbătă, n-a avut drept de joc și, firește, a fost înlocuit cu Răzvan Marin. În rest, așa cum spusese de luni, Hagi l-a înlocuit pe Coman cu Bîrligea, în atac. Dar marea surpriză a selecționerului e cea din compartimentul defensiv. Decizia sa dovedește că Hagi încă nu și-a ales titularul de drept pentru postul de fundaș stânga.

A ieșit Eissat, a intrat Bancu

În partida cu Polonia de la București, Hagi a mers pe o apărare formată din Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Eissat.

Acum, pentru partida de la Zenica, cu Bosnia, din această schemă a sărit doar Eissat. Care a fost înlocuit cu Bancu. Semn că selecționerul e mulțumit, în mare măsură, de formula sa defensivă, singura sa dilemă, în vederea preliminariilor Euro 2028, fiind legată de postul de fundaș stânga.

Oricum, Hagi a efectuat cele mai puține schimbări în apărare cu ocazia meciului cu Bosnia din deplasare. Pentru că trei din cei patru titulari, față de partida precedentă, și-au păstrat posturile. În schimb, în primele patru etape din Nations League, selecționerul a tot schimbat fundașii, după cum se poate vedea mai jos: