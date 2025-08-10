Noah Edjouma, fratele mijlocașului de la FCSB, a fost titular pentru Toulouse în amicalul pierdut categoric, 0-6, cu Stuttgart.



Francezii au suferit o nouă înfrângere severă, după ce săptămâna trecută cedaseră cu 0-7 în fața lui RB Leipzig.



Meci de foc pentru fratele lui Malcom Edjouma!



Stuttgart a condus cu 2-0 la pauză, prin golurile lui Jamie Leweling și Chris Fuhrich, iar după reluare au mai punctat Jeff Chabot, Lazar Jovanovic și Ermedin Demirovic, autor al unei duble. Meciul s-a jucat pe durata a 120 de minute, în cadrul pregătirii pentru noul sezon.



Pentru Noah Edjouma urmează un test de ultimă oră. Toulouse înfruntă Sevilla, în această seară, de la ora 20:00, pe Stade de Toulouse. Va fi ultimul amical înaintea debutului în Ligue 1, programat sâmbătă, 16 august, în deplasare cu Nice, de la ora 22:05.

