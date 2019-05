"Mai vorbim de fotbal? E greu..." Rednic, in DEPRESIE dupa ce-a vazut in Champions League! Vrea REVOLUTIE in fotbalul din Romania

Rednic cere schimbari majore in fotbal pentru ca distanta dintre cluburile romanesti si uriasii Europei sa nu se mareasca in continuare.

Antrenorul lui Dinamo s-a bucurat de fotbal la mijlocul saptamanii. I-a venit greu sa se gandeasca la partida din play-out cu Mediasul.

"Mai vorbim de fotbal? E greu! E greu... la ce-am vazut aseara si la Liverpool - Barcelona... Ala e fotbal adevarat. Noi doar visam. Sau ne bucuram ca avem sansa si placerea sa vedem un fotbal cum ne-am dori. Dar suntem departe. Cand aveau mingea, toti se aparau, cand nu, toti se aparau. Ce tactica... ce sa... Barcelona nu stiu ce sa spun... Au aratat cum nu trebuie sa joci dupa ce ai un scor favorabil. Nu si-au respectat adversarul, nu s-au respectat pe ei. Ajax.. n-ai ce sa le reprosezi.

Puteau sa faca 3-0 in prima repriza. Ce-au realizat ei in aceasta editie... Vin de departe, au jucatori tineri. Am patit-o si eu cu Rapid contra lui Anderlecht. Deja vedeam, apoi a venit taifunul. La noi, ce sa vorbim? Ca nu si-au luat unii salariile, lucruri care n-au treaba cu fotbalul. Noi, antrenorii, trebuie sa facem ceva. Trebuie sa facem ceva, simt ca ne indepartam de fotbalul adevarat si ne multumim ca se ia un campionat, o Cupa. Vine campioana din nu stiu ce tara si ne da cu terenul in cap", a spus Rednic la inceputul conferintei de presa dinaintea partidei Dinamo - Gaz Metan.