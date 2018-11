Mai clar de atat nu se poate! Ce se intampla cu Dica in functie de locul ocupat in clasament: Becali a facut anuntul

Gigi Becali i-a stabilit viitorul lui Nicolae Dica dupa meciul cu Poli Iasi.

Patronul FCSB si-a facut planul pana la finalul sezonului, iar Dica are o singura sansa: sa castige titlul. Orice alt rezultat va insemna si demiterea antrenorului.

"Locul 1, hai sa prelungim contractul. Locul 2, multumim, la revedere. Locul 3, nici nu mai discut. Nu are rost sa mai vorbim de Dica. Ramane pana la finalul sezonului. FCSB este un club serios, nu arunca antrenorii asa", a declarat Gigi Becali la ProX.

FCSB a ratat titlul in ultimele trei sezoane. In acest moment, echipa este pe locul 2, la doua puncte in spatele liderului CFR Cluj.