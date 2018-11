Becali a REVENIT in direct dupa ATACUL lui Hagi: "Ma duc sa vorbesc cu echipa! O SA FIE RAZBOI!" Amenintarea patronului de la FCSB

Replica lui Becali dupa atacul lui Hagi n-a intarziat.

Gigi Becali n-a ezitat si a revenit in direct pentru a-i raspunde lui Gica Hagi.

"Trebuia sa-i spuneti lui Gica, eu nu am atacat-o pe Viitorul. Am spus-o: joaca cel mai bun fotbal din Romania. Am vrut sa intru in direct, dar nu puteam ca tipa mai tare. Eu ii spun Nasul, nu ii spun Hagi lui. Sa nu ma mai intrebati niciodata de Viitorul, eu nu ma mai cert niciodata cu el. Eu l-am laudat pe care joaca echipa foarte bine.

El se enerveaza pe moment si atunci nu o sa mai spun niciodata ceva de Viitorul. Eu spuneam ca daca Viitorul joaca cel mai bun fotbal cu echipa actuala, inseamna ca are antrenor. Asta voiam sa spun. Totusi, ca sa-i arat ca nici nu m-am suparat, vreau sa fac o gluma: vreau sa-i arunc manusa peste 2 etape. Vreau sa ma duc la echipa. Acum m-a enervat si o sa fie razboi mare. De ce nu m-a lasat sa dorm? Altfel, nu mai vorbesc in viata vietilor mele de Viitorul. Nimica. Dar cand o sa fie Steaua - Viitorul, atunci o sa vedeti. Gica, iarta-ma daca te-am suparat cu ceva. Si nici nu mi-e frica de Viitorul" a spus Gigi Becali la Digi Sport.