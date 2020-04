Gigi Becali da lovitura in plina pandemie! Florinel Coman s-ar fi inteles cu noua echipa! Unde poate ajunge si ce salariu colosal primeste

Florinel Coman e pe punctul de a pleca de la FCSB.

Gigi Becali e pe cale sa dea o lovitura pe piata transferurilor. Patronul FCSB este dispus sa il vanda pe Florinel Coman. Acesta ar putea ajunge la Orlando City, iar presa din America anunta ca negocierile se vor relua dupa sarbatorile pascale.

"Orlando cauta un atacant stanga talentat. Internationalul roman de 22 de ani, Florinel Coman, a devenit principala tinta, ceea ce nu este o surpriza, tinand cont de faptul ca acesta este golgheter in campionatul din Romania. Patronul FCSB l-a comparat in mai multe randuri cu Mbappe sau Neymar. Aceasta lauda nu a trecut neobservata in Europa. Regina Europei, Liverpool si alte cateva echipe din Premier League si-au trimis reprezentantii la Bucuresti pentru a-l urmari si pe colegul sau Dennis Man. West Ham, Lazio, Roma sau Manchester City sunt cu ochii pe Coman.

In ianuarie, Sheffield a facut chiar o oferta de 16 milioane de euro, dar a fost refuzata de Becali. Cu toate acestea, se pare ca Orlando a luat prim planul in transferul lui Coman.

"Leii" sunt pe urmele pustiului roman de cateva luni, iar directorul de scouting de la Orlando, Ricardo Moreira, a fost deja in Romania unde s-a vazut cu jucatorul si cu impresarul acestuia, Ioan Becali.

Din cate se pare, Orlando a ajuns deja la un acord pe 4 ani cu jucatorul, pentru un salariu de 1.000.000 de dolari pe an, dar oferta initiala a celor de la City a fost sub pretentiile lui Becali.

Gigi Becali asteapta un răspuns de la Orlando dupa sarbatorile pascale. Ramane de vazut daca saptamana viitoare cei de la Orlando vor reveni la negocieri cu FCSB sau vor continua sa mai caute alți jucatori", mai scriu cei de la theroarpod.com.