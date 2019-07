"M-a bufnit rasul si am inchis telefonul N-am auzit asa ceva in viata mea!" Negocierile au picat! Dezvaluirile incredibile ale lui Becali

Becali dezvaluie cum au decurs negocierile pentru unul dintre fotbalistii pe care i-a vrut in aceasta vara,

Desi s-a inteles cu Voluntari pentru Laidouni, Becali n-a reusit sa-l convinga si pe mijlocasul francez. Impresarii sai i-au blocat drumul spre FCSB. Becali s-a enervat la negocieri. Nu i-a venit sa creada ca pretentii au agentii. Patronul ros-albastrilor s-a reorientat si a insistat pentru Vina de la Viitorul.

"L-am adus pe Vina ca asa a vrut Dumnezeu. Sa va spun conditiile in care voia sa vina Laidouni. 3 ani contract. Sa dau si banii si dupa 3 ani sa ramana liber. 13 000, 16 000, 19 000 salariu, in fiecare an, fiecare gol 1000 de euro, pasa tot 1000, procent la vanzare 20%. M-a bufnit rasul si am inchis telefonul. Uite cum isi bat impresarii joc de jucator. Se pierde fotbalistul din cauza impresarilor. Asta fac impresarii! De aia nu vreau sa am de-a face. Au niste idei nebune, te doare capul. Am treaba cand vreau sa vand jucatorul. Cand cumpar, negociem salariul si gata. Pai, esti avocat sau comisionar? Acum ramane jucatorul cu 4000 salariu. Poate mai retrogradeaza echipa si se pierde. E pacat de el!", a spus Becali la PRO X.