George Russell a făcut spectacol în Marele Premiu al Spaniei: ce a reușit pilotul britanic

Pilotul britanic George Russell (Mercedes) a realizat cel mai bun timp din prima sesiune de antrenamente libere premergătoare Marelui Premiu al Spaniei, etapa a 14-a a Campionatului Mondial de Formula 1, vineri, pe Madring (5,414 km), noul circuit inaugurat la Madrid, transmite AFP.

Russell i-a devansat pe coechipierul său italian Kimi Antonelli (Mercedes), liderul clasamentului general al piloţilor, dar şi pe monegascul Charles Leclerc (Ferrari), cu 286/1000, respectiv 459/1000.

Multiplul campion mondial englez Lewis Hamilton (Ferrari) a reuşit al patrulea timp, cu pneuri medium, mai puţin performante decât pneurile soft utilizate de piloţii care au fost mai rapizi.

Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a avut al cincilea timp din această sesiune, urmat de campionul mondial Lando Norris (McLaren), a cărui echipă a apelat şi ea la pneuri medium.

Prima sesiune din istoria Formulei 1 pe Madring, circuit urban foarte solicitant, pe care piloţii l-au descoperit vineri, s-a derulat fără vreun incident.

În timpul antrenamentelor din Formula 2, în cursul dimineţii, monopostul thailandezului Tasanapol Inthraphuvasak (ART GP) a luat foc după ce a lovit un zid e protecţie. De asemenea, un accident s-a înregistrat şi în antrenamentele din Formula 3.

Cei mai buni timpi ai piloţilor în prima sesiune de antrenamente libere:

George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 1:34.077 (28 tururi)

Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 1:34.363 (27)

Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:34.536 (27)

Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 1:34.620 (27)

Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1:34.703 (25)

Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) 1:34.947 (27)

Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls-Red Bull) 1:35.033 (28)

Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 1:35.148 (22)

Nico Hulkenberg (Germania/Audi) 1:35.529 (26)

Liam Lawson (Noua Zeelandă/Red Bull) 1:35.539 (26)

Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi) 1:35.652 (27)

Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Mercedes) 1:35.933 (23)

Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Mercedes) 1:36.244 (25)

Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Honda) 1:36.473 (27)

Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari) 1:36.757 (24)

Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) 1:36.870 (30)

Yuki Tsunoda (Japonia/Racing Bulls-Red Bull) 1:36.939 (16)

Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Honda) 1:37.254 (26)

Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes) 1:37.591 (25)

Sergio Perez (Mexic/Cadillac-Ferrari) 1:38.150 (26)

Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac-Ferrari) 1:38.818 (25)

Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari) 17:57.000 (24)

Agerpres