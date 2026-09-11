Înaintea debutului stagiunii 2026-2027, FRF a anunțat că Regula U21 rămâne neschimbată în ceea ce privește criteriul de vârstă. La fel ca în sezonul precedent al Superligii, sunt considerați eligibili jucătorii născuți după data de 1 ianuarie 2004. Patru jucători au o valoare de piață care sare de 1 milion de euro, în timp ce surprizele negative le reprezintă FCSB și Farul, două dintre cluburile cu academii de juniori puternice, care nu au niciun jucător în top 10 cei mai scumpi jucători tineri din prima divizie.
Cei mai scumpi 40 de jucători U21, în debutul sezonului 2026-2027 al Ligii 1:
Alexandru Musi - FC Dinamo / 22 de ani / extremă stânga / 1.8 milioane euro
David Matei - CSU Craiova / 20 de ani / extremă dreapta / 1.7 milioane euro
Mario Tudose - CFC Argeș / 21 de ani / fundaș central / 1.7 milioane euro
Lorenzo Biliboc - CFR Cluj / 19 ani / extremă dreapta / 1.5 milioane euro
Cristian Mihai - FC Dinamo / 21 de ani / mijlocaș central / 800.000 euro
Mark Țuțu - Petrolul / 22 de ani / fundaș dreapta / 750.000 euro
Cătălin Vulturar - FC Rapid / 22 de ani / mijlocaș central / 700.000 euro
Adrian Mazilu - FC Dinamo / 20 de ani / extremă dreapta / 650.000 euro
Mihnea Rădulescu - CSU Craiova / 20 de ani / extremă dreapta / 650.000 euro
Yanis Pîrvu - CFC Argeș / 19 ani / extremă stânga / 650.000 euro
Eduard Rădăslăvescu - FCV Farul / 22 de ani / mijlocaș ofensiv / 650.000 euro
Luca Băsceanu - CSU Craiova / 20 de ani / extremă stânga / 600.000 euro
Ricardo Pădurariu - FCSB / 19 ani / fundaș stânga / 550.000 euro
Alexandru Stoian - FCSB / 18 ani / atacant / 550.000 euro
Rareș Pop - FC Rapid / 21 de ani / extremă dreapta / 550.000 euro
Omar El Sawy - UTA Arad (împrumutat de Rapid) / 22 de ani / extremă dreapta / 550.000 euro
Mihai Toma - FCSB / 19 ani / mijlocaș stânga / 500.000 euro
Ștefan Lefter - FCU Cluj / 21 de ani / portar / 500.000 euro
Răzvan Creț - FC Botoșani / 20 de ani / fundaș stânga / 450.000 euro
Codruț Sandu - Corvinul (împrumutat de Dinamo) / 20 de ani / portar / 450.000 euro
David Maftei - FCV Farul / 22 de ani / fundaș dreapta / 450.000 euro
Ionuț Cercel - FCV Farul (împrumutat de FCSB) / 19 ani / fundaș dreapta / 450.000 euro
Alin Techereș - FCU Cluj / 19 ani / fundaș stânga / 400.000 euro
Viktor Kun - CFR Cluj / 22 de ani / fundaș dreapta / 400.000 euro
Andres Sfait - CFR Cluj / 21 de ani / extremă stânga / 400.000 euro
Bogdan Ungureanu - FC Rapid / 19 ani / portar / 400.000 euro
Andrei Dorobanțu - UTA Arad (împrumutat de U. Slobozia) / 22 de ani / fundaș dreapta / 400.000 euro
Narcis Ilaș - FC Botoșani / 19 ani / fundaș dreapta / 400.000 euro
Cristian Sima - FCV Farul / 19 de ani / extremă stânga / 350.000 euro
Adrian Frănculescu - Corvinul (împrumutat de CFR Cluj) / 21 de ani / portar / 350.000 euro
Alexandru Șuteu - FC Voluntari / 22 de ani / fundaș stânga / 350.000 euro
Matei Popa - FCSB / 19 ani / portar / 300.000 euro
Luca Stancu - FCSB / 21 de ani / fundaș dreapta / 300.000 euro
Leo Saca - CFR Cluj / 19 ani / fundaș central / 300.000 euro
Matteo Duțu - FC Dinamo / 20 de ani / fundaș central / 300.000 euro
Robert Sălceanu - FC Rapid / 22 de ani / fundaș stânga / 300.000 euro
Ștefan Senciuc - FC Rapid / 19 ani / fundaș dreapta / 300.000 euro
Daniel Sandu - CFC Argeș / 19 ani / extremă dreapta / 300.000 euro
Denis Țăroi - UTA Arad / 18 ani / mijlocaș ofensiv / 300.000 euro
Rafael Munteanu - FCV Farul / 20 de ani / portar / 300.000 euro *
Primul "11" alcătuit din cei mai scumpi jucători U21 din Liga 1:
Ștefan Lefter (FCU Cluj) - Mark Țuțu (Petrolul), Ionuț Cercel (FCV Farul / FCSB), Mario Tudose (Argeș), Ricardo Pădurariu (FCSB) - Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid) - Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), David Matei (CSU Craiova), Alexandru Musi (Dinamo) - Alexandru Stoian (FCSB)
* Conform datelor furnizate de site-ul de specialitate www.transfermarkt.com