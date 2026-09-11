Înaintea debutului stagiunii 2026-2027, FRF a anunțat că Regula U21 rămâne neschimbată în ceea ce privește criteriul de vârstă. La fel ca în sezonul precedent al Superligii, sunt considerați eligibili jucătorii născuți după data de 1 ianuarie 2004. Patru jucători au o valoare de piață care sare de 1 milion de euro, în timp ce surprizele negative le reprezintă FCSB și Farul, două dintre cluburile cu academii de juniori puternice, care nu au niciun jucător în top 10 cei mai scumpi jucători tineri din prima divizie.

Cei mai scumpi 40 de jucători U21, în debutul sezonului 2026-2027 al Ligii 1:

Alexandru Musi - FC Dinamo / 22 de ani / extremă stânga / 1.8 milioane euro

David Matei - CSU Craiova / 20 de ani / extremă dreapta / 1.7 milioane euro

Mario Tudose - CFC Argeș / 21 de ani / fundaș central / 1.7 milioane euro

Lorenzo Biliboc - CFR Cluj / 19 ani / extremă dreapta / 1.5 milioane euro

Cristian Mihai - FC Dinamo / 21 de ani / mijlocaș central / 800.000 euro

Mark Țuțu - Petrolul / 22 de ani / fundaș dreapta / 750.000 euro

Cătălin Vulturar - FC Rapid / 22 de ani / mijlocaș central / 700.000 euro

Adrian Mazilu - FC Dinamo / 20 de ani / extremă dreapta / 650.000 euro

Mihnea Rădulescu - CSU Craiova / 20 de ani / extremă dreapta / 650.000 euro

Yanis Pîrvu - CFC Argeș / 19 ani / extremă stânga / 650.000 euro

Eduard Rădăslăvescu - FCV Farul / 22 de ani / mijlocaș ofensiv / 650.000 euro

Luca Băsceanu - CSU Craiova / 20 de ani / extremă stânga / 600.000 euro

Ricardo Pădurariu - FCSB / 19 ani / fundaș stânga / 550.000 euro

Alexandru Stoian - FCSB / 18 ani / atacant / 550.000 euro

Rareș Pop - FC Rapid / 21 de ani / extremă dreapta / 550.000 euro

Omar El Sawy - UTA Arad (împrumutat de Rapid) / 22 de ani / extremă dreapta / 550.000 euro

Mihai Toma - FCSB / 19 ani / mijlocaș stânga / 500.000 euro

Ștefan Lefter - FCU Cluj / 21 de ani / portar / 500.000 euro

Răzvan Creț - FC Botoșani / 20 de ani / fundaș stânga / 450.000 euro

Codruț Sandu - Corvinul (împrumutat de Dinamo) / 20 de ani / portar / 450.000 euro

David Maftei - FCV Farul / 22 de ani / fundaș dreapta / 450.000 euro

Ionuț Cercel - FCV Farul (împrumutat de FCSB) / 19 ani / fundaș dreapta / 450.000 euro

Alin Techereș - FCU Cluj / 19 ani / fundaș stânga / 400.000 euro

Viktor Kun - CFR Cluj / 22 de ani / fundaș dreapta / 400.000 euro

Andres Sfait - CFR Cluj / 21 de ani / extremă stânga / 400.000 euro

Bogdan Ungureanu - FC Rapid / 19 ani / portar / 400.000 euro

Andrei Dorobanțu - UTA Arad (împrumutat de U. Slobozia) / 22 de ani / fundaș dreapta / 400.000 euro

Narcis Ilaș - FC Botoșani / 19 ani / fundaș dreapta / 400.000 euro

Cristian Sima - FCV Farul / 19 de ani / extremă stânga / 350.000 euro

Adrian Frănculescu - Corvinul (împrumutat de CFR Cluj) / 21 de ani / portar / 350.000 euro

Alexandru Șuteu - FC Voluntari / 22 de ani / fundaș stânga / 350.000 euro

Matei Popa - FCSB / 19 ani / portar / 300.000 euro

Luca Stancu - FCSB / 21 de ani / fundaș dreapta / 300.000 euro

Leo Saca - CFR Cluj / 19 ani / fundaș central / 300.000 euro

Matteo Duțu - FC Dinamo / 20 de ani / fundaș central / 300.000 euro

Robert Sălceanu - FC Rapid / 22 de ani / fundaș stânga / 300.000 euro

Ștefan Senciuc - FC Rapid / 19 ani / fundaș dreapta / 300.000 euro

Daniel Sandu - CFC Argeș / 19 ani / extremă dreapta / 300.000 euro

Denis Țăroi - UTA Arad / 18 ani / mijlocaș ofensiv / 300.000 euro

Rafael Munteanu - FCV Farul / 20 de ani / portar / 300.000 euro *

Primul "11" alcătuit din cei mai scumpi jucători U21 din Liga 1:

Ștefan Lefter (FCU Cluj) - Mark Țuțu (Petrolul), Ionuț Cercel (FCV Farul / FCSB), Mario Tudose (Argeș), Ricardo Pădurariu (FCSB) - Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid) - Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), David Matei (CSU Craiova), Alexandru Musi (Dinamo) - Alexandru Stoian (FCSB)

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