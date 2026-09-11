S-a retras de la națională după Campionatul Mondial! Anunțul făcut de starul lui Athletic Bilbao

S-a retras de la națională după Campionatul Mondial! Anunțul făcut de starul lui Athletic Bilbao Fotbal extern
SPORT.RO
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Inaki Williams şi-a anunţat retragerea din naţionala Ghanei.

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S-a retras de la națională după Campionatul Mondial! Anunțul făcut de starul lui Athletic Bilbao

Căpitanul echipei Athletic Bilbao, Inaki Williams, s-a retras din naţionala Ghanei după patru ani în care a făcut parte din selecţionată, a anunţat vineri atacantul, pe reţelele sociale.

Jucătorul în vârstă de 32 de ani a jucat ultimul său meci pentru Ghana în înfrângerea cu 1-0 suferită în faţa Columbiei la Cupa Mondială din iulie, care a dus la eliminarea echipei „Black Stars” în şaisprezecimile de finală.

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Williams, care s-a născut în Bilbao din părinţi ghanezi, şi-a schimbat echipa naţională în favoarea Ghanei în 2022, după ce jucase o singură dată pentru Spania într-un meci amical împotriva Bosniei cu şase ani mai devreme.

A marcat de două ori în cele 28 de meciuri disputate pentru Ghana şi a ajutat echipa să se califice în faza eliminatorie a Cupei Mondiale din acest an, pentru prima dată după 2010.

„Ghana mi-a oferit mult mai mult decât fotbal”, a declarat Williams. „Mi-a permis să mă întorc acasă, să mă simt şi mai aproape de rădăcinile mele şi să simt mândria imensă de a-mi reprezenta ţara şi de a purta acest steag pe piept. Ghana va face întotdeauna parte din mine”, a adăugat el.

Fratele său mai mic, Nico Williams, a făcut parte din echipa Spaniei care a câştigat Cupa Mondială, scrie News.ro.

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