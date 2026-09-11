Gigi Becali surprinde după transferul lui Octavian Popescu: „Scapă de anturaj! Nu are bani mulți”

Octavian Popescu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai talentați jucători din SuperLiga. Apariția sa pe prima scenă fotbalistică a fost una de senzație, însă, de la an la an, randamentul a scăzut.

Gigi Becali surprinde după transferul lui Octavian Popescu

După ce nu s-a regăsit în lotul FCSB în ultimele trei partide, Octavian Popescu este pe punctul de a se transfera. Atacantul este dorit de Levadiakos, formație pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, iar mutarea este aproape de a se realiza.

Întrebat despre transferul jucătorului, Gigi Becali, în stilul caracteristic, a transmis că mutarea va fi benefică. Motivul? Octavian Popescu nu are destui bani încât să-și aducă prietenii în Grecia, astfel că anturajul va dispărea din viața sa.

„Eu habar n-am. Să-l întrebați pe MM (n.r. Mihai Stoica). Să vorbiți cu el. Întrebați-l pe altul de la club. Eu nu știu. Nu m-am supărat. Asta e viața, ce e. Poate că e mai bine acolo. Acolo scapă de anturaj. La el e problema de anturaj. Ce anturaj să aibă acolo în Grecia. Nu are bani mulți, ca să cheme acolo anturajul”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.