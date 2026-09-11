Gigi Becali surprinde după transferul lui Octavian Popescu: „Scapă de anturaj! Nu are bani mulți”

Gigi Becali surprinde după transferul lui Octavian Popescu: „Scapă de anturaj! Nu are bani mulți” Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Octavian Popescu.

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Octavian Popescu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai talentați jucători din SuperLiga. Apariția sa pe prima scenă fotbalistică a fost una de senzație, însă, de la an la an, randamentul a scăzut.

Gigi Becali surprinde după transferul lui Octavian Popescu

După ce nu s-a regăsit în lotul FCSB în ultimele trei partide, Octavian Popescu este pe punctul de a se transfera. Atacantul este dorit de Levadiakos, formație pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, iar mutarea este aproape de a se realiza.

Întrebat despre transferul jucătorului, Gigi Becali, în stilul caracteristic, a transmis că mutarea va fi benefică. Motivul? Octavian Popescu nu are destui bani încât să-și aducă prietenii în Grecia, astfel că anturajul va dispărea din viața sa.

„Eu habar n-am. Să-l întrebați pe MM (n.r. Mihai Stoica). Să vorbiți cu el. Întrebați-l pe altul de la club. Eu nu știu. Nu m-am supărat. Asta e viața, ce e. Poate că e mai bine acolo. Acolo scapă de anturaj. La el e problema de anturaj. Ce anturaj să aibă acolo în Grecia. Nu are bani mulți, ca să cheme acolo anturajul”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

Octavian Popescu, mult sub forma de altădată

Octavian Popescu a impresionat în fotbalul mare încă de la o vârstă fragedă. În stagiunea 2020/2021, la doar 17 ani, tânărul atacant devenea marea revelație din lotul campioanei en-titre. Cu un bilanț de patru goluri și opt pase decisive în acea perioadă, fotbalistul l-a făcut pe Gigi Becali să viseze instant la un transfer pe o sumă astronomică.

Forma excelentă a lui Tavi Popescu s-a menținut și în stagiunea următoare, cota sa de piață ridicându-se la 4 milioane de euro pe când fotbalistul avea doar 19 ani. Prestațiile solide i-au deschis rapid și porțile primei reprezentative a României, unde a strâns 7 selecții în intervalul martie 2022 – martie 2023. Din păcate, după această perioadă de vârf, randamentul tânărului atacant a cunoscut un regres.

În stagiunea recent încheiată, Octavian Popescu a bifat 43 de prezențe pentru FCSB în toate competițiile, însă majoritatea aparițiilor sale au venit de pe banca de rezerve. Atitudinea jucătorului pare să se fi schimbat totuși de la numirea lui Marius Baciu pe banca tehnică, atacantul marcând un gol superb contra lui FC Botoșani la baraj.

  • 600.000 de euro este cota lui Octavian Popescu
  • 234 de meciuri, 28 de goluri și 30 de pase decisive sunt cifrele atacantului la FCSB
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